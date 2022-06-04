تدعم مصر الأسواق الأفريقية عبر بعثات وشركات ومؤتمرات. وأكدت القاهرة دعم صادراتها بالأسواق الافريقية وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية. جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الافريقي وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية 2022 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ ووفق مجلس الوزراء المصري يستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023