الديار/ صونيا رزق

تناولت موضوع تشكيل الحكومة وقالت بعد إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اتجهت الانظار الى استحقاقات أخرى، ومنها موعد انطلاق الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة. وقالت إنّ هناك معلومات أنّ الرئيس ميقاتي سيطالب بإعادة ثقة المجلس النيابي بالحكومة الحالية من جديد، وفي حال تحقق ذلك سيعاد تفعيل الحكومة من ناحية الانعقاد واتخاذ القرارات. وفي حال اتت النتيجة عكسية، فالمخاوف حاضرة على الصعيدين الداخلي والخارجي من حصول فراغ طويل الامد في الموقع الرئاسي الاول، لذا بدأ العمل على الخط الديبلوماسي الخارجي، اذ نقل وزير سابق تولى حقيبة سيادية، أنّ عدداً من السفراء العرب والاجانب ابدوا للمسؤولين اللبنانيين مخاوف حكوماتهم من دخول لبنان في ذلك الفراغ ، وعودة الخلافات السياسية كما كانت، كما نقل تشديد السفراء على ضرورة التوافق بين المسؤولين وتجاوز الخلافات والمصالح الشخصية، لأن حصول الفراغ سيغرق لبنان في الفوضى العارمة، ما سيشكل ضربة يصعب الخروج منها. الى ذلك أشار المصدر الى ان مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على أي مصلحة سياسية أو طائفية، وان يصار الى الاحتكام للمؤسسات الديموقراطية وإعادة تفعيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان هنالك قراراً اقليمياً ودولياً بأن الفراغ ممنوع. وابدى المصدر تخوفه من عدم أخذ التحذيرات الخارجية بعين الاعتبار، وبالتالي حصول سيناريو متجدّد قد نشهده كالعادة تحت حجة الظروف الاستثنائية التي تولد معطيات استثنائية. وفي هذا السياق ووفق معلومات، فتشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور مستبعد جداً، والدرب مفتوح فقط امام حكومة تصريف الاعمال، التي لا تملك سلطة واسعة في البلد، لانّ الدستور لا يمنحها حق استلام هذه السلطة، في حال تعذر انتخاب رئيس للبلاد، مما يؤدي الى تفاقم الهواجس والى ما لا تحمد عقباه.

الأخبار/ فؤاد بزي

تناول انتهاء العام الدراسي وقال صدر قرار عن وزير التربية بالموافقة على مقترح صادر عن مديري التعليم الابتدائي والثانوي بتقريب مواعيد الامتحانات النهائية من 20 حزيران المقبل، كما كان مقرّراً في مذكرة صدرت في آذار الماضي، إلى 9 حزيران بناءً على مطالبات مدراء المدارس والثانويات، بشرط "استكمال المناهج المقرّرة والالتزام بحقوق المتعاقدين والعاملين". وعليه، انتهى العام الدراسي بشكل رسمي هذا الأسبوع في أكثرية المدارس والثانويات الرسمية في لبنان بمفاجأة وقعت على الأساتذة والتلاميذ، تقرّر فيها إجراء امتحانات نهاية العام الأسبوع المقبل، من دون الأخذ في الحسبان النقطة الأهمّ في قرار الوزير: استكمال المناهج، ولا سيّما في القطاع الرسمي الذي أنهكته الإضرابات والاقفالات القسرية، يُضاف إليها تأخير انطلاق العام الدراسي حتى شهر تشرين الثاني 2021. وأضاف كلّ ما يُقال عن تعويض في الدروس، لم يجرِ في غالبية هذه المدارس والثانويات إلا لصفوف الشهادات الرسمية. وفي هذا السياق، يرى أحد المطّلعين على مسار الأمور في رابطة التعليم الثانوي في قرار إنهاء العام الدراسي المفاجئ "شرّاً لا بدّ منه، فالأساتذة لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى المدارس، وكذلك التلامذة، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية التي ترهق الإدارات دون القدرة على تأمينها والأسبوعين الإضافيّين لن يغنوا عن كلّ ما مضى". فـ"الكلّ منهك ويريد الخلاص" والتأجيل للعام الدراسي القادم. ويضيف "حتى وزير التربية ضحّى بالأهداف التعليمية بسبب عدم قدرته على تأمين حقوق الأساتذة من بدلات نقل لم تُقبض منذ بداية العام الجاري حتى اليوم". وحتى نصف الراتب الذي أقرّته الحكومة في خطر ولن يُصرف خلال فترة الصيف كما علمت "الأخبار" من بعض الحاضرين في اجتماع روابط التعليم الأخير مع وزير التربية كونه مشروط بالحضور في مراكز العمل! كذلك لا 90$ (الحوافز الاجتماعية) بعد اليوم، وراتب أشهر الصيف لن يكون سوى الأساس فقط.