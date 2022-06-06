الشرق الأوسط 4 / 6 / 2022

ناسا تعد بزات جديدة لرواد الفضاء

أسندت «ناسا» إلى شركتين، هما «أكسيوم سبايس» و«كولينز ايروسبايس» لتصميم وتصنيع البزات الفضائية التي سيرتديها رواد الفضاء مستقبلاً على سطح القمر. وهذه البزات ستُستخدّم أيضاً في محطة الفضاء الدولية فتحلّ محل تلك الحالية المعتمدة منذ 40 عاماً تقريباً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مديرة مركز جونسون للفضاء التابع لـ«ناسا» فانيسا وايش، في مؤتمر صحافي، إن «التاريخ سيُصنع بهذه البزات». وأشارت إلى أن «أول شخص ملون وأول امرأة ستطأ أقدامهما سطح القمر سيكونان مرتديين هذه البزة». وكانت «ناسا» تعتزم تصميم هذا الجيل الجديد من البزات بنفسها، لكنها تأخرت كثيراً في ذلك. ويتماشى تكليف شركتين هذه المهمة مع التوجه إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص الذي اعتمدته «ناسا» في السنوات الأخيرة. وأوضحت فانيسا وايش، أن هذه السياسة تتيح للوكالة «توفير بعض الأكلاف» نظراً إلى كونها تتشارك «في الاستثمارات» مع شركات القطاع الخاص. وأشارت «ناسا» في بيان إلى أن الشركتين تستثمران «مبلغاً كبيراً من أموالهما الخاصة». ولم يُكشف عن قيمة العقدين مع الشركتين، لكن السقف الإجمالي للبرنامج هو 3.5 مليار دولار في مقابل خدمة تستمر إلى سنة 2034. واحتفظت «ناسا» بالحق في اختيار واحدة فقط من الشركتين في نهاية المطاف، أو كليهما، أو حتى إضافة شركات أخرى. لكنّ البزات تبقى في كل الحالات ملكاً للشركة المصنّعة التي تتولى مسؤولية صيانتها.