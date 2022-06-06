الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون بحث مع ميقاتي في موضوع دخول "انرجان باور" المنطقة المتنازع عليها وطلب من الجيش المعطيات: المفاوضات مستمرة وأي نشاط استفزاز وعمل عدائي

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات. وطلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتاً إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملا ًعدائياً. تجدر الإشارة إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022 وتم نشرها بحسب الأصول. وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.

وكالة الأناضول

عدسة المسيرة "أقنجي" ترصد استعراضًا مثيرًا لـ"النجوم التركية"

نشرت وكالة الأناضول، مشاهد مصورة عبر كاميرة طائرة "بيرقدار أقينجي" الهجومية (Bayraktar AKINCI)، للاستعراض الجوي الذي أجراه فريق "النجوم التركية" التابع لسلاح الجو التركي، في أذربيجان. وجاء الاستعراض في إطار فعاليات وأنشطة مهرجان "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة 26-29 أيار الماضي . وكان الاستعراض قد حظي بإقبال كبير من قبل الزوار المحليين والأجانب الذين احتشدوا لمتابعة العرض الجوي. وبصفتها الشريك الإعلامي العالمي، قامت الأناضول عبر كادر ضخم يضم مراسلين ومصورين، بتغطية أحداث المهرجان الذي اختتم الأسبوع الماضي. وفريق "النجوم التركية"، تأسس في 7 تشرين الثاني 1993، وهو فريق استعراض جوي تابع للقوات الجوية التركية. ويستخدم الفريق ثماني طائرات "إف-5" أثناء العروض الجوية؛ ما يجعله الفريق الوحيد في العالم القادر على الاستعراض بهذا العدد من الطائرات الحربية.