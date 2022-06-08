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رياح التمنيات بحصول تفاهمات حيال تأليف اللجان النيابية للبرلمان الجديد لم تجر بداية" بما تمناه القبطان اختصار الوقت فقد أعلن رئيس المجلس نبيه بري من ساحة النجمة قبيل الظهر أن اتصالات ومشاورات الأيام الستة الماضية لم تفض الى السير ب"صيغة التفاهمات" المعهودة سابقا" بعدما رفض النواب الجدد التغييرون المسار التفاهمي.

المنار

رسم المجلس النيابي خريطة لجانه او يكاد، ولو قبل البعض باختصار الوقت بلا شعبوية واستعراض، لانتهت المهمة خلال ساعات، وتفرغ بعدها المجلس بعد اكتمال مطبخه للتشريع ومتابعة الملفات المتركامة برا وبحرا..

nbn

بين الإستحقاق البرلماني والإستحقاق الحدودي توزعت الإهتمامات اللبنانية. في الأول يكتمل الهيكل النيابي باستكمال المطبخ التشريعي للمجلس عبر تشكيل لجانه. في هذا الشأن كانت ثمة مساع للتوافق بين الكتل النيابية بالإستناد إلى توزيع عادل ومتوازن لكن التوافق لم يتحقق بعكس ما كان يتمنى الرئيس نبيه بري حتى لا نستمر اسابيع في الإنتخاب وخصوصا أن هناك أماكن لكل النواب على ما أوضح رئيسهم في بداية الجلسة النيابية الماراتونية التي بدأت صباحا وامتدت إلى المساء.

mtv

الانهيارات تتعاقب ، والوضع الاجتماعي يزداد صعوبة. أسعار المحروقات تحلق بلا حسيب ولا رقيب، اذ تجاوزت صفيحة البنزين ال 650 الف ليرة، ما يؤشر الى ان الغلاء سيتمدد ويتوسع ليشمل كل السلع.

NTV

بحسب الإعلام العبري يسود اعتقاد في الدوائر الأمنية بأن "حزب الله" لن يطلق الصواريخ كما هدد نائب الأمين العام للحزب أما وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم فقد كشف أنه جرى تعيين مسؤول رفيع المستوى في حزب الله متخصص بملف ترسيم الحدود ومعه فريق يعملون 24/24 بعيدا من الإعلام وبتريث، من أجل الحفاظ على الإجماع الوطني حول الملف .

OTV

يبقى ملف ترسيم الحدود البحرية الشغل الشاغل على المستويين الرسمي والشعبي. ففيما تم الإعلان عن زيارة قريبة للوسيط الأميركي إلى لبنان، وفي وقت يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائر المسؤولين في الدولة اللبنانية المسار التفاوضي. وفي انتظار الكلمة التي يلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، والتي يتوقع أن تتطرق إلى المستجدات في ملف الترسيم، يواصل البعض مزايداتهم الفارغة على مواقع التواصل، محاولين الإيحاء بأنهم أحرص على السيادة ممن أفنى العمر في الدفاع عنها

LBC

لبنان ينتظر المفاوض الأميركي، بعدما طلبه، برؤسائه الثلاثة، الأحد أو الإثنين، وما دون ذلك تحليلات واجتهادات ومواقف، لا تقدم أو تؤخر، خصوصا أنها حولت البلد "حكومة وشعبا ومؤسسات" إلى خبراء في الترسيم والحدود البحرية والمناطق الإقتصادية الخالصة.

الميادين

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنه "بمبادرة من الجانب التركي، أجرى ​وزير الدفاع الروسي​ ​سيرغي شويغو​، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الوطني التركي ​خلوصي أكار​، وتم التركيز بشكل رئيسي على تبادل الآراء والتقييمات للوضع في ​أوكرانيا​ و​سوريا​".

الجزيرة

أشار رئيس الوزراء العراقي، ​مصطفى الكاظمي​، الى أن "المباحثات الإيرانية ​السعودية​ التي جرت في ​بغداد​ وصلت إلى مراحل متقدمة".

العربية

أعرب الإتحاد الأوروبي، عن قلقه من "استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير عتبات الاتفاق النووي"، وأضاف الإتحاد في بيان: "ندعو إيران إلى عدم الشروع في أي أعمال أخرى تتعلق بتخصيب اليورانيوم".