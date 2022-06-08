لبنان الحر

أشارت رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ ​كلودين عون​، خلال مشاركتها في ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز ​النقل العام​ المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق"، الى أن "وسائل النقل الأكثر رواجا في لبنان هي سيارات الأجرة السياحية التي تستخدم جماعيا أو سيارات الباص الصغيرة أو السيارات الخاصة".

صوت لبنان

أشار النّائب أشرف ريفي، إلى أنّ "الغوّاصة الّتي ستنتشل جثامين شهداء المركب،ستنطلق من مرفأ جزيرة تنريفي كبرى جزر الكناري في 13 حزيران، وتصل إلى لبنان في 6 تموز"، مؤكّدًا "أنّنا سنتابع الجهد لإتمام هذه المهمّة الإنسانيّة والوطنيّة، وسنضع الرّأي العام بكلّ ما يستجد".

radio orient

اعتبر رئيس ​بلدية الغبيري​، ​معن الخليل​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "هناك حملة اعلامية بخلفية سياسية "حاقدة" يروج لها البعض (الوزير مشكور للتعاون وغير معني) حول الاعلان للسياحية على ​طريق المطار​".

اذاعة النور

لفت النّائب ​فراس حمدان​ إلى "أنّني كنت من الّذين رفضوا تسوية اللّجان وفرضوا انتخابها بشكل ديمقراطي، فيما كتل المنظومة الّتي اتّفقت طوال 30 سنة على حرمان النّاس من حقوقها، اتّفقت على تقاسم اللّجان".

صوت المدى

اقترح وزير الطاّقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض ، خطّة الطّوارئ للكهرباء، في ظلّ تأخير تمويل الغاز المصري و​الكهرباء​ الأردنيّة، القاضية بأن "يُموَّل عبر ​مصرف لبنان​ و​وزارة المالية​ والمعنيّين، احتياجنا من ​الفيول​ لتأمين كهرباء بمعدّل 10 ساعات يوميًّا عبر "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، بالتّزامن مع زيادة التّعرفة على المواطنين، تسمح بتغطية الكلفة التشغيليّة وكلفة الفيول".