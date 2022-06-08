رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية،

نقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إفادته بأنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أفق التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية مع إيران.و"نريد عودة الجهات للاتفاق النووي، لأنه يشكل ركيزة أساسية للأمن والسلم بالمنطقة.

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها وبالتنسيق مع شرطة الاتحاد الأوروبي "يوروبول" تمكنت من تفكيك شبكة من الباكستانيين يشتبه بارتباطهم بالهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة عام 2020. مؤكدة إصدار "14 مذكرة توقيف".واوضحت ان "أعضاء هذه الشبكة المشتبه بهم جميعا بالاتفاق الجنائي بهدف الإرهاب الدولي مرتبطون مباشرة بزهير حسن محمود".

أعرب الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، عن استعداد واشنطن للتعاون الدبلوماسي مع بيونغيانغ دون شروط مسبقة، لافتا إلى أن بلاده لم تتلق بعد رد فعل إيجابي من بيونغ يانغ,ولم تستجب للنداءات الأمريكية التي تم تسليمها من خلال وساطة أطراف ثالثة، ولم تعرب عن أي اهتمام بإقامة حوار بين الدولتين.

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن ثقة الأمريكيين في حكومتهم، والتي تراجعت لعقود، تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.وأفاد الاستطلاع بأن 20% فقط من الأمريكيين "يثقون في أن الحكومة الفدرالية تفعل الشيء الصحيح دائما أو في معظم الأوقات"، بينما قال 6% فقط من الأمريكيين إنهم يعتبرون أن على الحكومة الفيدرالية "توخي الحذر بشأن أموال دافعي الضرائب"، ويعتقد 8% فقط أن الحكومة "تستجيب لاحتياجات الأمريكيين العاديين".

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "سينيتيو" النرويجي، أن معظم النرويجيين يرفضون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي.