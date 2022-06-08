أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تقديم مقترح جديد للحكومة اليمنية والحوثيين لإعادة فتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن.وأشار إلى أن "المقترح يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني". وإن "هذه هي الخطوة الأولى في جهودنا الجماعية لرفع القيود عن حرية حركة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال داخل البلاد. وتقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل".

حددت محكمة الوزراء في الكويت الـ5 من تموز القادم موعدا لأولى جلسات محاكمة متهمي قضية طائرات "اليوروفايتر".وتشمل المحاكمة خمسة من المتهمين بينهم الوزير السابق خالد الجراح، ويواجه أولئك تهما تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات,يذكر أن الصفقة عُقدت قبل سنوات وبلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار.

أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، مشيرة إلى أن مصر والسعودية تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021.و"احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام ثم السعودية بـ65 حالة إعدام".

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ، أن احتياطي البنك المركزي العراقي بلغ 76 مليار دولار. فيما تبلغ المصاريف من "رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها تبلغ 5 مليارات دولار شهريا، وهناك مليارا دولار مصاريف تشغيلية ليصبح المبلغ الإجمالي الشهري 7 مليارات دولار، أي 84 مليار دولار سنويا".