اللواء/ حسين زلغوط

قال ان الاستحقاق النيابي قد طوي، من خلال انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المكتب وأميني السر، واكتمل عقد المطبخ التشريعي بالأمس من خلال اتخاد اللجان النيابي ورؤسائها ومقرريها، ليكون المجلس قد اكتملت أوصافه وبات مستعداً لممارسة دوره التشريعي والرقابي، والآن تتجه الانظار إلى الاستحقاق الثاني المتعلق بتأليف الحكومة والذي ينتظر أنه أصعب بكثير من الاستحقاق النيابي لناحية التكليف والتأليف، لا سيما وانه مضى على استقالة الحكومة الحالية أكثر من خمسة عشر يوماً وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال. ولفت إلى انه حتى الساعة لا يوجد أي معطى يوحي بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصدد توجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا في وقت قريب، قال ان رئيس الجمهورية الذي يعي تماما التعقيدات التي تواجه مسألة هذا الاستحقاق كثيرة ومتشعبة وهو إزاء ذلك يتجه إلى تأخير مسألة الدعوة الى حين الانتهاء من مراوحة الاتصالات لتي بدأها مع القوى السياسية حول اسم الرئيس المكلف، وهو ذهب إلى أبعد من ذلك حيث يسعى لاستخراج الآراء حول شكل الحكومة، بمعنى أنه يريد أن تكون الأمور واضحة بالكامل قبل الشروع في الاستشارات الملزمة التي ستحمل الكثير من المواقف المتباعدة ولناحية اسم الشخصية التي يُمكن ان ترأس الحكومة، والشكل التي تريد القوى السياسية للحكومة العتيدة.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال انه هناك اليوم فرصة ليقطف لبنان ثمرة المفاوضات، مستفيداً من موقعه على خريطة الطاقة في المتوسط والخريطة الجيوسياسية بين الشرق الأوسط وأوروبا، ولاسيما حاجة القوى الإقليمية والدولية إلى حسم ملف الغاز في الشرق الأوسط، في ظلّ التأزّم الحاصل مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

لففتت إلى أن أزمة الرغيف تقرع الأبواب مجدّداً، ويبدو أنّها ستستفحل في الايام المقبلة. فالمعطيات تشير الى انّ القمح المتوفر بالكاد يكفي 20 يوماً كحدّ أقصى، وهو يتناقص تدريجياً من المناطق. إذ بعدما علت الصرخة أمس الاول في البقاع، ستتمدد الأزمة لتشمل بقية المناطق تباعاً. واياً تكن الحلول والسرعة في معالجتها فالضيق آتٍ لا محالة.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

نقل عن الخبيرة في تمويل مشاريع الطاقة كارول عياط قولها أن الفرق الهائل بين التسعيرة الرسميّة لكهرباء لبنان وبين أسعار المولدات الخاصة يجب أن يكون "جرس إنذار حقيقي لكل السياسيين الذين يعاندون تصحيح التعرفة وعودة التوازن إلى كهرباء لبنان لأسباب شعبوية"، فـ"المواطنون الملزمون تسديد هذا الفرق الباهظ لاستحالة العيش من دون كهرباء، يمكن تخفيف معاناتهم من خلال رفع التعرفة بنسب أقل بكثير من تعرفة المولدات مقابل زيادة ساعات التغذية". وقالت عياط إن "خطورة الانهيار التام في كهرباء لبنان لا تقتصر على تحميل المواطنين أكلافاً باهظة، واضطرارهم للتضحية بالأساسيات المعيشية للمحافظة على حد أدنى من الكهرباء، إنما أيضاً ترتد سلباً على مؤسسات القطاع الخاص التي ارتفعت أكلاف الطاقة لديها إلى أكثر من 90 في المئة. هذا عدا عن أن الاعتماد شبه المطلق على المولدات أصبح يهدّد بخنق الاقتصاد ورفع معدلات التلوّث البيئي، مع ما يحمله من مخاطر اجتماعية وصحية".