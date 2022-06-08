وكالة الأناضول

أنقرة: نرفض التقييمات الواردة بتقرير البرلمان الأوروبي عن تركيا

أعربت الخارجية التركية عن رفضها للتقييمات الواردة في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي لعام 2021 حول تركيا، واصفة إياها بـ"المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع". وذكرت الخارجية في بيان الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا. وقالت في البيان: "في حين أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين بلدنا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة واضحة، فإننا لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير، متجاهلا هذه الحاجة عبر نهج ضحل وعديم الرؤية". ولفت أن التوقعات الأساسية لتركيا من البرلمان الأوروبي تتمثل بألا يكون الأخير أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق وأن يُظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام. وتابع: "للأسف اتخذ البرلمان الأوروبي حتى الآن موقفا على عكس ذلك". ولفت أن موقف البرلمان الأوروبي الذي يتسامح مع أعضاء المنظمة الإرهابية الذين يتغلغلون داخله ويقومون بدعاية إرهابية، ليس مفاجئا. وتابع: "وبالتالي فقد البرلمان الأوروبي مصداقيته وموثوقيته لدى الرأي العام التركي".

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يشدد على سلاسة النقل واللوجيستيات واستقرار الاقتصاد

شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على دفع سلاسة النقل واللوجيستيات، لضمان تشغيل كيانات السوق واستقرار الاقتصاد.

أدلى لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال تفقده وزارة النقل يوم الاثنين، حاثا على بذل الجهود للتنسيق بين السيطرة على كوفيد-19 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأثناء تفقد ظروف توزيع الشحن في حركة المرور على الطرق السريعة والموانئ والمطارات عبر الفيديو، أكد لي الحاجة إلى اتخاذ تدابير لإزالة تكدُس الحاويات في الموانئ في أقرب وقت ممكن مع احتواء جائحة كوفيد-19.

وقال إن الاقتصاد الصيني مندمج بعمق في الاقتصاد العالمي، مشددا على بذل المزيد من الجهود لتسهيل خدمات المناولة والشحن العابر ورفع كفاءة التخليص الجمركي، في محاولة لضمان سلاسة الصادرات والواردات مع تحقيق استقرار سلاسل الصناعة والتوريد.

كما تحدث مع حصّادي القمح عبر الفيديو. وأشار إلى أن هذه فترة حرجة بالنسبة لحصاد القمح، مشددًا على تحسين الخدمات لسائقي الآلات الزراعية، وضرورة ضمان حصاد الحبوب الصيفي لاستقرار إمدادات السوق والأسعار.

وبعد الاستماع إلى إحاطة من الوزارة، شدد لي على الدور الرئيسي الذي يلعبه النقل في ضمان سبل عيش الناس والسيطرة على كوفيد-19.

وحث الحكومات المحلية على تعزيز التنسيق بشأن حماية النقل السلس للصناعات والمناطق والشركات الرئيسية، والمساعدة في تأمين نمو إيجابي في حجم الشحن في أقرب وقت ممكن، من أجل إرساء أساس متين للنمو الاقتصادي المعقول في الربع الثاني، والحفاظ على تنمية اقتصادية سليمة ومستمرة على المدى الطويل.

ونظرًا للعدد الكبير من المؤسسات اللوجيستية وسائقي الشاحنات، شدد لي على التنفيذ الشامل للسياسات التفضيلية، ما يشمل استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة وتأجيل أقساط الضمان الاجتماعي.

وقال إن هناك حاجة إلى تدابير الإغاثة لاستعادة تنمية تلك القطاعات الأساسية للتنمية الوطنية ورفاهية الشعب، مثل صناعات الطيران المدني والنقل بالسكك الحديدية.

كما شدد على سلامة النقل وحث على بذل جهود للتحقيق في المخاطر ومعالجتها، لمنع الحوادث الخطيرة والكبيرة.

وأضاف أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لتنمية لاعبي السوق في قطاع اللوجيستيات ومساعدتهم على الازدهار، مع بناء نظام نقل موحّد ومنفتح لتقليل التكلفة اللوجيستية وتعزيز الحيوية الاقتصادية.