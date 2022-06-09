تغيير أعلام السفن قد يكون الحل للحصار الذي فرضته روسيا على موانئ البحر الأسود - آنا بورشفسكايا, غاريت آي كامبل – 2/6/2022

يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا. وتحاصر روسيا الآن الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، مما يمنع وصول ما يزيد عن 25 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى إلى الأسواق الدولية. وإذا لم يتم ضبط هذه المسألة، فمن المرجح أن تؤدي إلى حدوث أزمة غذائية بسبب النقص الحاد [للمؤن] في بعض أجزاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مما قد يؤدي إلى حدوث صراعات أهلية وهجرة كبيرة إلى أوروبا. ويتطلب الحصار الروسي رد دولي، تدعمه الولايات المتحدة و"حلف شمال الأطلسي"، يقلل من مخاطر التصعيد. ويمكن أن يكون تغيير أعلام السفن التجارية الدولية هو الحل.

تفسير التطور النووي الإيراني - سايمون هندرسون – 2/6/2022

تظهر أحدث التقارير الصادرة عن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أن إيران قد تمتلك في غضون أسبوعين كمية كافية من المواد النووية المخصّبة لصنع جهاز متفجر نووي. ولكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كانت طهران معنية على الفور بتحقيق مثل هذا الإنجاز أم أنّها تستخدم التقدم الذي أحرزته كتكتيك تفاوضي للحصول على تنازلات بشأن رفع العقوبات. وبالنسبة لواشنطن، ينطوي التحدي على موازنة مخاوف الحلفاء حول ما إذا كان التعامل مع إيران أفضل من خلال الدبلوماسية أو العمل العسكري، أو أعمال التخريب المجهولة المصدر. ولكن بعبارات بسيطة، من الممكن أن تكون إيران قد وصلت بالفعل إلى الوضع النووي الذي يخشاه البعض.