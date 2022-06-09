الجمهورية/ ركيل عثيق

سألت عن سيناريو تشكيل الحكومة وعما اذا سيتكرر السيناريو الذي حصل مع الرئيس سعد الحريري حيث كلف تأليف حكومة ميقاتي لحاليه؟

وقالت أن التكليف والتأليف لن يمران بديموقراطية وسلام، وان "حزب الله" ليس في وارد القبول بحكومة يعتبرها تستهدفه في هذه المرحلة، كما أن القوات حددت مواصفات لرئيس الحكومة وحكومة تجعل الجميع امام تحدي من أجل الاتفاق على المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل والحكومة.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عن دعوة الوسيط الاميركي في مفاوضات الناقورة عاموس هوكشتين الى المنطقة معتبرا أن زيارته ستمنع أي عمل عسكري من أي جهة كانت.

وقال أن واشنطن تسعى الى ترتيب علاقات فنزويلا وايران الدولية من اجل استخدام انتاجها تعويضا عن النقص الغاز الروسي فهل تتحمل أن تتفرج على انتاج غاز في شرق المتوسط يمكن استثماره قبل نهاية الصيف المقبل؟

النهار/ رضوان عقيل

كتب عن التبدل الذي حصل في التمثيل السني لاسيما في بيروت وطرابلس وصيدا.

ورأى أن النواب السنة ينتظرهم امتحان صعب ليسموا مع الاخرين شخصية بحرية تكون على مستوى التحديات وصاحبة ارادة صلبة لتضع خطة حقيقية على مستوى كل هذه التحديات ليقودها رئيس السلطة التنفيذية القادرة على محاورة العرب والغرب في الوقت نفسه.