الوكالة الوطنية للإعلام

بوحبيب بحث وشيا في موضوع ترسيم الحدود البحرية

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا في موضوع ترسيم الحدود البحرية وأزمة الغذاء العالمي، وتم التطرّق الى اللقاءات التي كان عقدها الوزير بو حبيب في بروكسل وواشنطن ونيويورك ،ومسألة النزوح السوري وتداعياته على لبنان، كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكالة الأناضول

مادورو: تركيا تمتلك إمكانيات كبيرة وتلعب دورا هاما في العالم

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن تركيا تمتلك إمكانيات كبيرة، وتلعب دورًا هامًا للغاية في العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار مادورو إلى أن تركيا تمتلك إمكانات كبيرة في أوروبا وآسيا وبين أبرز الاقتصادات في العالم.

وقال: "نريد إحلال السلام في العالم وإرساء القانون الدولي، ويجب أن يكون العالم متعاونا، وعالم الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، وتركيا تمثل نموذجا بالنسبة لنا في هذا الصدد، وتلعب دورًا هامًا للغاية من الناحية الجيوسياسية".

ولفت مادورو إلى أن فنزويلا صوتها قوي في منطقتها، مضيفًا:" بدأت فنزويلا الآن في التعافي".

وتابع: "تعرض بلدنا لكل التهديدات والعقوبات والصدمات، ولكن الآن بدأ بالنهوض والانطلاق، هذه بالنسبة لنا الآن عملية تعافٍ، ونحن بلد متواضع إلا أننا نمتلك ميزة هامة وهي أننا البلد الأول في النفط (بالعالم)".