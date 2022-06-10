الجمهورية 6-6-2022

كوارتارارو ينتصر في "كاتالونيا الكبرى"

حقق الفرنسي فابيوكواتارارو دراج باماها بطل العالم فوزه الثاني للموسم وابتعد في صدارة الترتيب العام بهيمنته على جائزة كاتالونيا الكبرى الجولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتوجي بي" من البداية وحتى النهاية .

نادل بطلا" لرولان غاروس للمرة ال14

احرز الاسباني رافايل نادل المصنف خامسا" لقبه ال14 في بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات ال4 الكبرى معززا" رقمه القياسي في "الغراند سلام" مع 22 لقبا" وبات اكبر لاعب سنا" يتوج في باريس.

الجمهورية 7-6-2022

البرازيل تتجاوز اليابان بصعوبة

حقق المنتخب البرازيلي فوزا" صعبا على نظيره الياباني في مباراة ودية قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

الامارات وأستراليا لعبور الملحق والبيرو نحو المونديال

تتبارز الامارات مع استراليا اليوم في الدوحة على بطاقة خامس قارة اسيا ضمن تصفيات مونديال 2022 ستؤهل الفائز لمواجهة البيرو في ملحق دولي يمنح بطله الـ31 قبل الأخيرة في الحدث العالمي.

نداء الوطن 8-6-2022

كرامر مدربا" جديدا" لشالكة

أعلن نادي شالكة العائد حديثا" الى دوري الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم عن تعيين فرانك كرامر مدربا" جديدا"للفريق لمدة عامين.

امبولي يستعين بزانتيني

اعلن نادي امبولي الإيطالي لكرة القدم عن تعيين باولو زانيتي مدربا" جديدا" لفريقه بعد أيام قليلة من رحيل مدربه السابق اوريليو اندرياتسولي.

القفز بالزانة: لدوبلانتس في الهواء الطلق

حقق البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة السويدي ارمان دوبلانتيس افضل رقم هذا العام في الهواء الطلق عندما سجل في لقاء هنغلو الهولندي الدولي في العاب القوى.