TL

تتكثف الاتصالات بين الرؤساء والمسؤولين المعنيين بملف ترسيم الحدود البحرية للاتفاق على الموقف اللبناني النهائي الذي سيتم التشاور بشأنه مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي سيصل الى بيروت بحسب المعلومات مساء الاحد على ان يلتقي كبار المسؤولين الاثنين ويغادر في اليوم نفسه في وقت شدد الرئيس عون على ان ترسيم الحدود البحرية من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية الدستورية وسنطلب من اموس هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة.

المنار

يبقى ترسيم الحدود يحتل صدارة الاهتمام اللبناني، وان خفت المزايدات التي ملأت المنابر والشاشات. اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فاكد امام عدد من سفراء شمال اوروبا ان معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من مصلحة لبنان، والمحافظة على حقوقه في مياهه وأرضه..

nbn

الجميع بات الآن في انتظار وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة لعله ينجح في تحريك مياه المفاوضات الراكدة لتتحرك بعد الزيارة أيضا الإستشارات النيابية الملزمة للتكليف الحكومي.

mtv

نيابيا، انتظار لجلسة مجلس النواب بعد ظهر المخصصة لاستكمال انتخاب ثلاث لجان هي: لجنة الصحة العامة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ، ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالاضافة طبعا الى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان.

NTV

تسير بمركب واحد وحروب قضائية مصرفية يخشى معها غرق السفينة بطرفيها فمع سريان مفعول كف اليد اشتدت المعركة على ضفة الأخوين سلامة والقضاء، وتقدم وكيلاهما القانونيان بمداعاة الدولة اللبنانية بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، واستندا في ذلك إلى خطأ ارتكبه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وبالتزامن تقدم عويدات وطلب إلى النيابة الاستئنافية في بيروت تحريك دعوى الحق العام في ملف حاكم المركزي وشقيقه رجا...

OTV

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور.

LBC

ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر، الذي أوعز إلى رئيس القلم بعدم تسجيلها وعدم إعطائها رقما أساسا، وغادر مكتبه.

الميادين

الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يؤكّد أنّ "لبنان أمام مرحلة جديدة فيما يتعلّق بالحدود البحرية"، ويشير إلى "ضرورة أن تتحول هذه القضية إلى قضية وطنية كبرى".

الجزيرة

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بالتوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري في بحر إيجة.

العربية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أمس، أنه بحث مع نظيره الفرنسي مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وتنسيق الخطوات حول ذلك.