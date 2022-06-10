لبنان الحر

أعلن "​مصرف لبنان​"، أن "حجم التداول على منصة "​Sayrafa​" بلغ لهذا اليوم /110,000,000/$ مائة وعشرة ملايين دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل ​المصارف​ ومؤسسات الصرافة على ​المنصة​".

صوت لبنان

دعت السفيرة الفرنسية في بيروت ​آن غريو​، ​لبنان​ إلى إستئناف المحادثات غير المباشرة مع ​إسرائيل​ حول ​ترسيم الحدود البحرية​ "بشكل جدي وبناء".

radio orient

بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، في مكتبه في قصر الصنائع، مع مدير المعهد الفني الأنطوني في ​الدكوانة​ الأب ​شربل بوعبود​، "تفعيل التعاون بين الوزارة والمعهد، بما يخدم المضمار الثقافي في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، كما تم السير قدما بإقتراح يتضمن عدة مفاصل لإعادة إحياء فن الخط العربي ثقافيا وتراثيا وتربويا".

اذاعة النور

تسلم رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، دعوة خطية من الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​ لحضور الذكرى الـ 60 للعيد الوطني وإستقلال الجزائر، وذلك خلال استقباله السفير الجزائري في لبنان عبد الكريم ركايبيفي في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​.

صوت المدى

التقى ​وزير الزراعة​ في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ والوفد المرافق، خلال جولته الفرنسية، المستشارة الإقليمية رئيسة لجنة التعاون الدولي لمنطقة أوكسيتاني بن عمار كولي.