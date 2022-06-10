حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس، من تعرض فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 إلى "ضربة قاصمة" بعدما بدأت طهران بإزالة جميع معدات المراقبة من منشآتها النووية.

وقال غروسي في مؤتمر صحافي دعا إليه على عجل في فيينا، إن إيران أبلغت الوكالة بأنها باشرت اعتباراً من أمس إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق النووي. وأضاف مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه بعد إزالة هذه الكاميرات، يمكن لإيران أن تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من دون علم الوكالة.

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس إيران بتقديم "معلومات ذات صدقية فنياً" إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عوض الرد على تقريرها الأخير بالتهديد بـ"المزيد من الاستفزازات النووية". وحذر من أن الخطوات التي تقوم بها السلطات الإيرانية ستؤدي إلى "نتائج عكسية" وإلى "أزمة نووية"، وبـ"مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران" و"تعقيد" جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

شاركت عشرات السفن الروسية أمس (الخميس) في مناورات عسكرية في بحر البلطيق، تزامناً مع مناورات أخرى يجريها حلف شمال الأطلسي في ظلّ ازدياد التوتر على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إلى استبعاد روسيا من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وسط اتهامات لموسكو بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية وسرقتها. وقال تقرير المنظمة أمس إن الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة مثل الأسمدة قد تحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقرا التي تواجه فواتير واردات قياسية.

أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن واشنطن تستعد لتدريب مجموعة من الجنود الأوكرانيين، على استخدام النظام الصاروخي المتطور والمتعدد الإطلاق، المعروف باسم "هيمارس"، الذي أرسلت الولايات المتحدة بالفعل 4 منظومات منه، في الأيام الأخيرة إلى أوكرانيا، بحسب مصدر أوكراني.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس، أن حصار الموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح قد يتسبب بوفاة "ملايين" الأشخاص. وقال دي مايو إن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع. ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة، لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال".

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية سبق له الإعلان عنها الشهر الماضي، تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً، معرباً عن أمله في عدم معارضة "الحلفاء والأصدقاء" لها.

توعدت تركيا اليونان بالندم ما لم تتخلَّ عمّا وصفته بـ"تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجه" وسط توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واجه الرئيس الأميركي جو بايدن تحديات كبيرة قبل وأثناء انعقاد قمة الأميركتين في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، سعت فيها الإدارة الأميركية إلى ترسيخ مرحلة جيوسياسية جديدة مع عشرات القادة من دول أميركا اللاتينية لتعزيز النفوذ الأميركي، ومعالجة قضايا الهجرة والتجارة والفقر، خصوصاً في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.