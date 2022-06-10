زاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الضغوط على خصومه في «الإطار التنسيقي»، بإعلانه أمس (الخميس)، أنه مستعد للتحول إلى المعارضة، وأن نوابه في البرلمان العراقي «مستعدون لتقديم استقالاتهم» والانسحاب من المجلس.

اتهم إقليم كردستان «كتائب حزب الله» الموالية لإيران بالضلوع في هجوم الطائرة المسيّرة الذي استهدف بلدة بردى في أربيل الأربعاء.

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مقاومة شعبية لهذا الغزو.

تمكنت قوات النظام السوري والمجموعات المحلية الموالية لها في السويداء (جنوب سوريا) من دخول بلدة خازمة في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات مع مجموعة محلية من أبناء السويداء تعمل مع «قوة مكافحة الإرهاب» المتعاونة مع قاعدة التنف الأميركية.

استيقظ سكان العاصمة الليبية طرابلس، صباح أمس، على انتشار وتجمع مكثف للمسلحين في مختلف أرجاء المدينة، وإغلاق بعض شوارعها الرئيسية، تزامناً مع تحذير جديد لوزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى ليبيا.

اجتمع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وبحث الجانبان التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب مجالات الأمن الغذائي والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.