نداء الوطن – طوني كرم

تحت عنوان: "هيئة الإشراف" تقرع باب ديوان المحاسبة... ماذا عن التدقيق في الانتخابات؟ كتب "كرم" على بعد أسبوع من انتهاء المهلة القانونية أمام اللوائح الانتخابية والمرشحين لتقديم بياناتهم الحسابية الشاملة إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، لم تتعدَّ البيانات المقدمة إلى الهيئة الـ24 من أصل 103 لوائح و718 مرشحاً شاركوا في الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار المنصرم. ومقاربة "الملف الانتخابي" لا تصحّ دون التوقف عند الدور الذي تقوم به "هيئة الإشراف على الانتخابات" مع توجّه عدد لا يستهان به من المرشحين إلى الطعن في نتائج بعض الدوائر الانتخابية أمام المجلس الدستوري. وفي هذا الإطار، يوضح رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك أنّ دور "الهيئة" في الطعون يقتصر على التعاون مع "المجلس" والاستجابة لطلبه وتزويده بالملفات التابعة للمرشحين المطعون في نيابتهم إلى جانب مقاربة "الهيئة" حملاتهم الإعلامية والإعلانية وما إذا تخطوا سقف الإنفاق الانتخابي المخصص لهم. ولا يخفى على أحد أن التدقيق في البيانات الحسابية سيكون في غاية الصعوبة، ما يضع مصداقية هيئة الإشراف على الانتخابات على المحكّ. ولتجنب الأعباء الإضافية على ميزانية الدولة، يشير رئيس "الهيئة" القاضي نديم عبد الملك إلى أنهم بصدد التعاون مع ديوان المحاسبة بعد أن أدّت الاجتماعات بين الطرفين إلى حصولهم على موافقة مبدئية من قبل رئيس ديوان المحاسبة من أجل الاستعانة بخبراء محاسبين لدى "الديوان" للقيام بعملية التدقيق في الحسابات الإدارية والمالية العائدة إلى المرشحين واللوائح. وفي سياق متصل، لفت عبد الملك إلى تحويل المخالفات التي رصدتها "الهيئة" منذ دعوة الهيئات الناخبة وانطلاق عملهم إلى محكمة المطبوعات والنيابات العامة المختصة، على أن يتم الإعلان عنها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات في وقت لاحق.