روسيا اليوم

الوحدات الروسية تعزز تواجدها شمالي سوريا بمنظومات صاروخية تزامنا مع تهديدات تركية ببدء عملية عسكرية

تستمر القوات الروسية بتنفيذ دوريات مشتركة مع القوات التركية، وتزامنا مع التهديدات التركية بشن هجوم على مناطق شمال سوريا، عززت الوحدات الروسية تواجدها في المنطقة ونشرت معدات عسكرية.

وأفاد مراسل "RT" اليوم الخميس، بأن الوحدات الروسية عززت تواجدها على خط الجبهة من تل تمر إلى القامشلي بأربع منظومات الدفاع الجوي من طراز "بانتسير" ومنظومتي إطلاق الصواريخ من طراز "اسكندر".

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام تركية في وقت سابق اليوم الخميس، أن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.