الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون هنأ قوى الامن في عيدها واستقبل سفراء دول الشمال: ملف الترسيم من صلب مسؤولياتي الدستورية وسنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من سفراء دول الشمال ضم، سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandez والسويد Ann Dismorr.

وكالة الأناضول

الاتحاد الأوروبي يخصص 220 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيص 205 ملايين يورو (220 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز ليناركيتش، في بيان، إن "واجبنا في لحظة الأزمة هذه، هو الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفا".

وأضاف: "من خلال هذا التمويل، يوفر شركاؤنا في المجال الإنساني الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والحماية والمساعدة النقدية".

وقال ليناركيتش، الذي يزور، حاليا، مدينة "إيربين" الأوكرانية للقاء منظمات إنسانية ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، للمساعدة في تنسيق استجابة الاتحاد الأوروبي على الأرض، إنه "يشعر بصدمة شديدة إزاء الفظائع المرتكبة هناك".