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ترقب يسود البلاد مع محطتين بارزتين الاسبوع المقبل اولها وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين الى لبنان ولقاؤه الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين للوقوف على الموقف اللبناني ازاء ملف الترسيم بعدما بات العدو الاسرائيلي جاهزا لبدء استخراج الغاز مطلع تموز المقبل. اما المحطة الثانية فهي الدعوة المرتقبة من قبل رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

المنار

على مرمى دقائق من كلام الامين العام لحزب الله غزا الرعب المجتمع الصهيوني الذي طالب قادته بان يأخذوا تهديدات السيد نصر الله على محمل الجد، والا يبالغوا بالمواقف الاستعراضية امام خطورة المرحلة وتداعياتها، مع الدعوة للقيادة السياسية والامنية بعدم المغامرة.

nbn

اليوم رسم مجلس النواب بقية مشهد مطبخه التشريعي عبر إستكمال بقية لجانه وإنتخاب رؤسائها ومقرريها معلنا الإنطلاق إلى العمل بعيدا عن الشعبوية التي رافقت العملية الإنتخابية فيما يترقب اللبنانيون دعوة الرئيس عون الى الإستشارات النيابية الملزمة المتوقعة الأسبوع المقبل.

mtv

بهدوء لافت انتهى اسبوع الترسيم البحري. فالدولة تنتظر الوسيط الاميركي اموس هوكستين، الذي يرجح ان يكون في لبنان اما الاحد او الاثنين.

NTV

حدد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مجموعة قوانين وفي مقدمها مشروع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وقال للجديد : لن نتوصل الى اتفاق مع الصندوق ما لم نقر هذه التشريعات متمنياً من النواب الا تكون التعديلات على القوانين جوهرية.

OTV

في انتظار المسارين البرلماني والحكومي، يبقى الاهتمام منصبا ايضا على المسار القضائي المرتبط بحاكم مصرف لبنان بعد التطورات الاخيرة، والمسار الحدودي البحري، مع ترقب وصول الوسيط الاميركي على وقع الكلام الواضح والهادف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس.

LBC

أمنياً، كان لافتا ما أعلنه قائد الجيش العماد جوزيف عون من بعلبك، إثر جولته وتعزيته بالجندي الشهيد الذي سقط في معارك الشراونة مع عصابات المخدرات، قائلا : " لسنا ضد أي عائلة أو عشيرة، إنما ضد كل الخارجين على القانون والمخلين بالأمن والاستقرار. دعوتهم سابقا وأكرر الدعوة لهم بتسليم أنفسهم لمعالجة ملفاتهم والا فليتحملوا تبعات قرارهم اليوم أيضا البداية من السياحة.

الميادين

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "أننا ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي"، مشيرة إلى "اننا نستنكر الصمت الدولي".

الجزيرة

دانت الخارجية الأردنية، الاعتداءات "الاستيطانية الإسرائيلية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس"، وحذرت من "تبعات قرار المحكمة العليا على أملاك الكنيسة، والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة"، وأكدت "عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية".

العربية

اكد المفاوض الإثيوبي السابق سيليشي بيكيلي، بشأن سد النهضة والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، أن "بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد".