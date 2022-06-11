لبنان الحر

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، أنّ منذ يوم الكارثة الكبيرة في ​4 آب​، سمعنا أقوالا من رؤساء الدول عن اعادة الاعمار في ​مرفأ بيروت​، لكن لا يوجد أي فعل.

صوت لبنان

اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، أننا "نتعرض لعدوان إسرائيلي جديد على ثروتنا في عمق مائنا، والصورة الآن تنقل على الشاشات التحركات العدائية التي يمارسها هذا العدو، الذي لا يقيم وزنا لا للحقوق ولا للمفاوضات ولا للقوانين ولا للانسانية.

radio orient

أكّد نقيبُ المحامين ​ناضر كسبار​، خلال غداء تكريمي أقيم في الخيارة البقاعية، "وقوفَه إلى جانب القضاة اللُّبنانيِّين الذين يتّمتعون بالشّجاعة والثَّقافة العالية في ظلِّ الظروف القاسية التي يعيشها لبنان"، داعيًا الجسم القضائيّ إلى تعليق الإضراب لما يعود عليهم من فوائد مالية نتيجة الرسوم والغرامات.

اذاعة النور

أعلن ​وزير الخارجية والمغتربين​ ​عبد الله بو حبيب​، أن "وزارة ​الخارجية اليونانية​ استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في ​أثينا​"، مشيرا الى أن "الخارجية اليونانية أبلغت القائمة بالأعمال اللبنانية أنّ سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية".

صوت المدى

بحث وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، مع رئيس منتدى التعاون الإسلامي طه آيهان في اسطنبول، في الاتفاقية بين الجانبين التي أصبحت إجراءاتها في مراحلها الختامية.