أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معريب» العبرية، أمس (الجمعة)، أن حكومة نفتالي بنيت تعيش أسوأ وضعية لها، إذ فقدت ربع قوتها في يومين وارتفعت نسبة مؤيدي سقوطها والتوجه إلى انتخابات جديدة بنحو 25 في المائة.

وأظهر استطلاع الرأي أن أحزاب الائتلاف الحكومي، المسمى «كتلة التغيير»، فقدت تأييدها الجماهيري تماماً، فيما استقرت أحزاب المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو على 60 مقعداً (أي نصف مقاعد البرلمان الإسرائيلي). ولا تحتاج إلا إلى مقعد واحد إضافي لتعود إلى الحكم.

على أثر قرار الإدارة الأميركية تغيير اسم «وحدة الشؤون الفلسطينية» في سفارتها لدى إسرائيل إلى «مكتب الشؤون الفلسطينية»، والكشف عن أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذا الإجراء، خرج عضو الكنيست من حزب «الليكود» المعارض، نير بركات، بحملة يطالب فيها بوقف الإجراء الأميركي وشن حرب على المسؤولين الأميركيين المؤيدين لها.

كشفت الصناعات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي أنها ستعرض في باريس، الأسبوع المقبل، تطوير صاروخ جديد من طراز «تموز 4»، الذي يعمل بطاقة كهربائية بصرية ويعد من الجيل السادس في العالم. وذكر ناطق بلسان هذه الصناعات أنه يمكن إطلاق الصاروخ من عربات متحركة وأهداف ثابتة وحتى طائرات، وأن بمقدور بطاريته إطلاق 4 صواريخ في وقت واحد من قواعد له ويستطيع ضرب أهداف على بُعد 50 كيلومتراً (بدلاً من 32 كيلومتراً كان يصل إليها الصاروخ حتى اليوم)، وبذلك يستطيع مفاجأة العدو. وأضاف أن هذا الصاروخ يمتلك خاصية نقل السيطرة عليه من طائرة هليكوبتر إلى مركبة مدرعة.

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والبحرين، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة "تهديدات إيران الصاروخية، وخلق منظومة للإنذار المبكر".

وأوضحت القناة أن هذه المنظومة نجحت في توفير إنذار مسبق قبل أشهر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إسرائيل، والتي أسقطت فوق الأجواء العراقية. وقالت القناة الإسرائيلية نفسها إن واشنطن تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعدد من دول الخليج بمن فيهم دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال "(Wall Street Journal) الأميركية أن مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدموا بمشروع قانون إلى الكونغرس، وينص على أن تعمل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مع إسرائيل وعدد من الدول العربية من أجل دمج الدفاعات الجوية لإحباط ما وصفته التهديدات الإيرانية.