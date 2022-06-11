أعلنت القوات الأوكرانية، أمس (الجمعة)، أنها تهاجم مواقع روسية في منطقة خيرسون في الجنوب. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر "فيسبوك": "قصفت قواتنا الجوية مواقع روسية، وأماكن تتركز فيها المعدات والأفراد، ومستودعات بمحيط خمس بلدات في منطقة خيرسون".

نددت بريطانيا والأمم المتحدة، أمس، بحكم انفصاليين موالين لروسيا بالإعدام على ثلاثة أجانب. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني: "تشكل مثل هذه المحاكمات بحق أسرى الحرب، جريمة حرب"، مشددةً على أنه في حال الحكم بالإعدام، فإن "ضمانات المحاكمة العادلة هي الأهم".

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، استعداد باريس للمشاركة في "عملية" تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها، مشددة على أن فرنسا تتمنى "انتصار" كييف على روسيا في النزاع.

طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأميركي، مشروع قانون يدعو إلى دمج دفاعات دول المنطقة للتصدي للاعتداءات الإيرانية، تحت عنوان "ردع الأعداء وتعزيز الدفاعات". ويوجه مشروع القانون وزارة الدفاع الأميركية لتحضير استراتيجية للعمل والتنسيق مع كل من العراق وإسرائيل والأردن ومصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول الحليفة في المنطقة "لوضع مقاربة وتصميم دفاعي لتوظيف مقدرات جوية وصاروخية دفاعية لحماية المنطقة من الاعتداءات الإيرانية، وتلك التي تنفذها مجموعات متشددة مدعومة من طهران"، حسب نص المشروع.

هددت الصين بأنها "لن تتردد في بدء حرب"، إذا أعلنت تايوان استقلالها، وذلك في أعقاب اجتماع هو الأول، بين وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه ونظيره الأميركي لويد أوستن، منذ تولي الأخير منصبه، على هامش اجتماع حوار "شانغريلا" المنعقد في سنغافورة.

قتل مسلحون 32 شخصاً بالرصاص ودمروا عشرات المنازل في سلسلة هجمات في ولاية كادونا المضطربة في شمال غربي نيجيريا، حسبما أعلنت السلطات المحلية أول من أمس.

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم)، نفذت مهمة دورية جوية مشتركة مع قوات إقليمية شريكة في منطقة عملياتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إيران أمس الجمعة للقاء نظيره إبراهيم رئيسي، بينما تخضع هاتان الدولتان المنتجتان للنفط للعقوبات الأميركية. وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن مادورو سيلتقي اليوم (السبت) على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع الرئيس الإيراني.