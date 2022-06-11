أعلنت وزارة النقل السورية الجمعة تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفاً اسرائيلياً عند الفجر قال مصدران في المطار لوكالة فرانس برس إنه ألحق أضراراً بمدرج الهبوط. وقالت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق تلغرام إنه تمّ "تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة" عبر المطار "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية وخروجها عن الخدمة" من دون ذكر الأسباب.

ان وكالة الأنباء السورية الرسمية أفادت فجراً، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّه عند "الساعة 04,20 (01,20 ت غ) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق"، ما أدى إلى "إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي طال مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية في محيط مطار دمشق. وأفاد عن تصاعد ألسنة النيران من ثلاثة مواقع على الأقل، لافتاً الى وقوع جرحى من دون تحديد عددهم أو جنسياتهم. ولم تحدد وزارة النقل موعد استئناف الرحلات. وذكرت أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات "فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار".

دانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الضربة الجوية الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت: «علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق.

أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن مدينة منبج (80 كيلومتراً شمال شرقي حلب) تشهد "حالة استنفار وتخبط" في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في ظل استعدادات لهجوم مرتقب يقوم به الجيش التركي وفصائل سورية موالية لأنقرة. وفي وقت وصلت أرتال عسكرية جديدة للقوات التركية وفصائل "الجيش الوطني السوري" إلى مناطق قريبة من منبج تمهيداً لاقتحامها، تحدثت مصادر معارضة عن "احتجاجات" في عدد من أحياء المدينة ضد "قسد".

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية بأن فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، تسلم أمس نسخة من أوراق اعتماد وحيد مبارك السيار سفيراً مفوضاً وفوق العادة لمملكة البحرين لدى سوريا.

نجحت وساطة أميركية – سعودية في استعادة الزخم للحوار الوطني السوداني، الهادف لاستعادة الحكم المدني.

أعاد موالون لحكومة "الاستقرار" الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، إغلاق بعض الحقول النفطية في مناطقهم، في محاولة جديدة للضغط على حكومة "الوحدة" المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تزامنا مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في العاصمة طرابلس، وسط تحركات مكثفة للجماعات المسلحة.