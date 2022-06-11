الديار – دوللي بشعلاني

تناولت زيارة الوسيط الأميركي إلى بيروت وقالت يزور آموس هوكشتاين لبنان مطلع الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة بصفته الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، ولكن قبل هذه الزيارة، من المتوقّع أن يجتمع اليوم السبت كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا لبلورة الردّ اللبناني الموحّد على عرض هوكشتاين الأخير. ومن المنتظر أن يتمسّك لبنان بالخط 23 كالحدّ الأدنى لأي مقترح جديد، كونه لا يزال يملك ورقة تعديل المرسوم 6433 وتوسيع دائرة المنطقة المتنازع عليها الى الخط 29 الذي طرحه الوفد اللبناني العسكري على طاولة الناقورة خلال جولات التفاوض السابقة، والذي يعلم الأميركي و"الإسرائيلي" انه من حقّ لبنان. وفي هذا السياق، وعشية وصوله الى بيروت قال هوكشتاين إنّ "انهيارَ لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة"، آملاً بـ "عودة المفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان لمنع أي تصعيد". أمّا في سياق متّصل، وبرأي الاوساط، إنّ تعديل المرسوم هو استدراج من الأمانة العامة للأمم المتحدة لإعطاء أهمية لنفسها. كما أنّ التعديل قد لا يُجبر العدو الإسرائيلي على الاعتراف بالخط 29 كما هو الحال اليوم. فما يحصل هو انه يرفض الاعتراف بالخط 23 كحدود لبنان البحرية رغم أن المرسوم 6433 المُرسل من قبل الحكومة اللبنانية ينصّ على ذلك وهو مودع لدى الأمم المتحدة منذ العام 2011. وإلّا فما كان هناك من ضرورة للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، لكي يُصار الى اتفاق بينهما يُنهي أزمة ترسيم الحدود البحرية القائمة منذ سنوات.