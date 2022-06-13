لبنان الحر

اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى اننا "نحمّل مسؤولية الانهيار المرعب إلى جميع المسؤولين أكانوا حاكمين أم معارضين، فالحكّام اقترفوا المعصيات وقوى الأمر الواقع انقلبت على هوية لبنان ودستوره ورهنت الأرض والشعب والدولة إلى مشاريع خارجية، وقوى المعارضة استرسلت في خلافاتها اليوميّة على حساب القضايا الوطنية ولم تبادر إلى الاتفاق".

صوت لبنان

زار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع بحيرة بقاعكفرا الزراعية، يرافقهما: النائب السابق جوزيف اسحق، نائبة رئيسة "مؤسسة جبل الأرز" ليلى جعجع، عضوا الهيئة الإداريّة للمؤسسة ماريو صعب والمختار فادي الشدياق ، عضو الهيئة العامة في "مؤسسة جبل الأرز" المهندس نديم سلامه، صاحب شركة "standard group" المتعهد مارك غاوي يرافقه كل من السادة: جوني شليطا مسؤول أعمال الحفر، سيرج بو حيدر مسؤول عن أعمال تلحيم أغلفة العزل وحليم لحود مسؤول عن الإستيراد في الشركة، صاحب شركة "BTD" للدراسات والاستشارات الهندسية المهندس ميشال مجدلاني يرافقه توفيق الأشقر مهندس مياه وبيئة، عن شركة دار الهندسة شاعر ومشاركوه أنطوان الحاج مهندس مياه وبيئة ومهندس التربة نسيم ابي فاضل ومساعد النائب جعجع رومانوس الشعار.

radio orient

شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جورج بوشكيان​، خلال لقائه برئيس "​نادي الشرق لحوار الحضارات​" ايلي سرغاني واعضاء النادي، على أن "الحوار أساسي وضرورة وواجب دائم بين المسؤولين حول طاولة عنوانها قبول الآخر وعدم رفضه"، معتبراً ان "اللبنانيين سواسية تحت سقف ​القانون​، ودورهم التزام بناء لبنان الغد، لبنان المستقبل الواعد لجميع أبنائه".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، أنّ "هناك أولويات وطنية في طليعتها حماية ​الثروة النفطية​ والغازية والإستفادة منها باعتبارها فرصة اللبنانيين للإنقاذ المالي والإقتصادي، ومن هذه الأولويات أيضاً الكهرباء التي يعاني من أزمتها جميع اللبنانيبن، فضلًا عن قضية ​أموال المودعين​ وارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر الصرف وغيرها من القضايا التي تهم الناس، والجهة المسؤولة عن معالجتها ​مجلس الوزراء​، فهذه مهمته ودوره، ولذلك حتى حكومة تصريف الأعمال الحالية عليها القيام بمسؤولياتها، وعدم انتظار المزيد من الوقت، لأن هذا الانتظار يستهلك ما تبقّى من القدرة الشرائية للمواطن اللبناني من خلال ارتفاع الأسعار وخصوصاً فاتورة الاشتراك، وانعكاس قضية الكهرباء على المياه، وعلى كل أوجه الحياة عند اللبنانيين".

صوت المدى

أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم، أن "ما يحصل في البلد، يؤكد ضرورة الإسراع بالحلول، لأن غيوم الأزمات تتراكم والاقتصاد الرديف يأكل الناس ولا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، فيما فاتورة علاج لبنان معقدة جدا والانتظار يعني تكملة الانهيار".وشدّد على أن, "الفراغ مسار تدميري والكساد مصدر كوارث والغلاء طاعون مميت وعواطف الناس بالأرض وواقعها مؤلم جدا".