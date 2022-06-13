الديار/ رضوان الذيب

رأى أن الرياح الساخنة تتجمع في سماء لبنان وسوريا وفلسطين وتحمل معها بذور مواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات واصفاً المنطقة بأنها على فوهة بركان، ومتسائلاً من يضمن عدم تدحرج الأوضاع إلى حرب شاملة في ظل الاعتداءات وعمليات استنزاف التي تمارسها إسرائيل في لبنان وفلسطين وسوريا وشمال تركيا. ولفت إلى أن الاستحقاق الرئاسي ينتظر التسوية الكبرى وإن بعض الدول تريد الضغط للمجيء برئيس ينسق تركيبة الطائف وكل مفاصل الدولة القائمة.

النهار/ رضوان عقيل

نقل عن الرئيس نبيه بري تأكيده أنه على تنسيق كامل مع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وعلى قاعدة أن موضوع الترسيم يبقى خارج أي فلك للعب أو المزايدة من أي جهة. وقال إن النواب "التغيريين" الـ 130 إلى عدد من الوجوه المستقلة ولو خسروا في مباراة انتخاب اللجان النيابية ولكن ستكون لهم كلمتهم حيال الترسيم وتسمية اسم رئيس الحكومة العتيدة.