وكالة الأناضول

ستولتنبرغ: تركيا حليف حيوي ونسعى لمعالجة مخاوفها

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ، ينس ستولتنبرغ ، إن تركيا حليف حيوي، وتلعب دورًا رئيسيًا في نواح كثيرة، وبالتالي تُبذل جهود لمعالجة مخاوفها المشروعة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع الرئيس الفنلندي "ساولي نينيستو" خلال زيارته إلى فنلندا. وأضاف ستولتنبرغ "يجب أن نتصدى للمخاوف الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا بشأن تنظيم ’بي كي كي‘ الإرهابي" ، مشيرًا إلى أنه وفريقه على اتصال دائم بمسؤولين من السويد وفنلندا وتركيا. وحول مسألة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لمشاركة الدول المذكورة في قمة الناتو التي ستعقد في مدريد في 29-30 حزيران، قال ستولتنبرغ إن ثمة جهود تبذل للاستجابة لمخاوف تركيا في أقرب وقت ممكن وتابع ستولتنبرغ: "هذه مخاوف مشروعة، لأنها مخاوف بشأن الإرهاب وصادرات الأسلحة، نحتاج أن نفهم ونتذكر أنه لم يتضرر أي من حلفاء الناتو من الهجمات الإرهابية أكثر من تركيا". وشدد ستولتنبرغ على أن تركيا تلعب دورًا مهمًا في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأردف: "تلعب تركيا دورًا رئيسيًا في دعم أوكرانيا وتصدير القمح الأوكراني العالق، لذلك ، عندما يعرب هذا الحليف الحيوي عن مخاوفه بشأن الإرهاب، يجب علينا أخذ الأمر بمحمل الجد. وهذا بالضبط ما نفعله". وتابع: "أرحب بالرسالة الواضحة من فنلندا والسويد بأنهما مستعدتان لمناقشة هذه القضايا". ورداً على سؤال حول أي تقدم في المفاوضات مع تركيا، قال الرئيس الفنلندي: "يمكن التفكير في التقدم على أنه فتح قنوات الحوار ومواصلة المحادثات مع تركيا". وأشار الرئيس الفنلندي أن "بلاده ليس لديها موقف مختلف تجاه مخاوف تركيا عن دول الناتو الأخرى، وأنه يواجه صعوبة في فهم سبب تفسير موقف بلاده بشكل مختلف".