لبنان الحر

أكد النائب غسان حاصباني "أننا نعيش بحرب اقتصادية عالمية وهناك مصالح كبيرة لتوقّف تصدير الغاز في لبنان وعلينا أن نتّبع الحياد لعدم الخسارة لنكمل دورنا لنوصل الطاقة إلى حدود أوروبا بالتعاون مع باقي الدول وكل الأمور محلولة عند ترسيم الحدود رسمياً".

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا ان "المسار الديمقراطي بعد الإنتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية ثم تشكيل حكومة جديدة".

radio orient

غرد النائب اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر": "في ذكرى استشهاد وليد عيدو وابنه خالد نؤكد حفظ أمانة شهداء الإستقلال، و مواجهة قوى الإغتيال والإجرام، حتى تحقيق العدالة وتحرير لبنان من الوصاية. عهد علينا أيها الشهيد الكبير أن نكمل الطريق ليبقى لبنان".

اذاعة النور

أشار النائب جميل السيد، إلى أنّ الإسرائيلي دائماً يطلب الحد الأقصى في كل مفاوضاته مع لبنان، فيما لبنان اليوم مفلس ما يزيد علينا الضغط في المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.وأوضح في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الإسرائيلي لن يقبل بالتنازلات، فيما نحن نشهد "خبيصة" لا مفاوضات، ولا يمكن أن نجزم بنتيجتها".

واعتبر أنّ "لا مركزية اليوم في التفاوض، والدولة بالشؤون الداخلية والأكل والشرب لا تستطيع أن تتحكم، فكيف ستسطيع إدارة هكذا ملف؟"ورأى أنّ "لا أحد اليوم يريد الحرب، والفريقين قادران عليها ولكن لا يريدانها، فيما المقاومة تريد من أن يكون موقف لبنان السياسي قوياً للمطالبة بالحد الأقصى من الحقوق اللبنانية".

صوت المدى

أشار وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​، إلى أن "رئيس أركان ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيف كوخافي​ هدد ب​قصف​ مدمّر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان، موجهاً تحذير لسكان ​الحدود​ بالمغادرة".وشدد في تصريحه على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنكم إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك وأعجز! عندها نعم سنغادر، ولكن جنوبا، أي زحفا في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة".