أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس (الاثنين)، انطلاق ما أسماها «تفاهمات مختلفة» بعد استقالة نواب كتلة التيار الصدري بناءً على طلب رجل الدين زعيم التيار مقتدى الصدر، في ظل خلاف محتدم بين الأخير ومنافسيه في «الإطار التنسيقي» الشيعي.

تبادل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، والنظام السوري، أمس (الاثنين)، عدداً من الأسرى والمعتقلين، في شمال سوريا، بإشراف «الهلال الأحمر السوري»، وبضمانة الجانب التركي والروسي، في وقت تشهد فيه خطوط التماس شمال حلب، تحشيدات عسكرية ضخمة من قبل كل الأطراف، وسط أنباء عن قرب بدء العملية العسكرية التركية.

نفت مصادر كردية من الإدارة المدنية في إقليم الشهباء بريف محافظة حلب الشمالي، انسحاب القوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة من قواعدها، وقال مسؤول في مجلس إقليم المقاطعة التابعة للإدارة الذاتية: «لا صحة للأنباء الواردة عن انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من بلدة تل رفعت، وهي لا تزال متمركزة في مقراتها وقواعدها وتمارس عملها الاعتيادي وتسير دورياتها التفقدية».

تعتزم تركيا تمديد بقاء قواتها العسكرية في ليبيا، على الرغم من المطالبات والضغوط الدولية لسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، بهدف إفساح المجال أمام جهود تحقيق الاستقرار، وترسيخ مؤسسات الدولة السياسية وتوحيد الحكومة.

وتقدمت الحكومة التركية إلى البرلمان أمس، بمذكرة تطلب فيها تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً.

حرض المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الشعب على أن يمارس بنفسه حقه الطبيعي في تقرير مصيره، عبر الوسائل السلمية والآليات التي يراها تحقق أهدافه. وفي غضون ذلك جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة تمسكه بالسلطة، بتدشينه برلماناً جديداً للشباب، وذلك في إطار مساعيه الرامية لإجراء انتخابات برلمانية.

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، خلال لقاءاتها بقادة الجيش السوداني، الذي يحكم السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الضرورة الملحة لتنازلهم عن سلطتهم لحكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية. وفي غضون ذلك تواصلت المظاهرات في العاصمة الخرطوم الرافضة للحكم العسكري، والمطالبة باستعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي.

قُتل أكثر من 100 شخص، وجرح العشرات في اشتباكات قبلية مستمرة منذ الأسبوع الماضي بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، بين قبائل القمر غير العربية، والرزيقات العربية بسبب نزاع على الأراضي، وفق مصادر قبلية.

وأكد زعيم من قبيلة القمر، أمس، مقتل 117 شخصاً من قبيلته خلال اشتباكات مع قبيلة الرزيقات العربية، استمرت منذ الأسبوع الماضي، وحرق 14 قرية بالكامل بولاية غرب دارفور.

اتهمت حركة «فتح»، حركة «حماس»، بالسعي للسيطرة كذلك على الضفة الغربية، بعد ضبط أسلحة ومتفجرات في أنفاق برام الله قالت الحركة إنها جزء من مخطط لـ«حماس» لتقويض أركان السلطة وضرب الأمن والنظام.