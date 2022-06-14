النهار/ سابين عويس

رأت أنه في لقاءات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيتكشف الموقف الأميركي وما إذا كانت ثمة قرار بدعم لبنان وإقفال ملف التفاوض مع إسرائيل، أو الإبقاء على الجرجرة مع ما يعنيه الخيار الأخير من انفتاح لبنان على كل الاحتمالات السيئة. وسألت هل يحمل الوسيط دعماً أميركياً يساعد لبنان على تخطي القطوع فيرسي أسس الترسيم تمهيداً لوضع البلد على سكة الإفادة من ثروته، أم تستمر حال الجرجرة عاكسة لا مبالاة

أميركية باستقرار البلد؟

الجمهورية/ عماد مرمل

اعتبر أن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي آفيف كوخافي، بأن لبنان سيتعرض إلى هجوم غير مسبوق ودمار واسع إذا وقعت الحرب مع حزب الله، هي نوع من الغطاء الناري لمهمة الموفد الأميركي هوكشتاين، وتندرج في سياق محاولة تحقيق التوازن مع الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مسعى لتعزيز أوراق الموفد الأميركي. ولفت إلى أن الإسرائيلي يدرك ضمناً أن الحرب المقبلة

مع لبنان لن تكون نزهة ولا حتى شبيهة بتجربة 2006، وأن التدمير الكبير سيكون على الجانبين وليس فقط في لبنان.

الديار/ علي ضاحي

كتب عن الدعوة المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أيلول. ونقل عن أوساط كنسية مقربة من الراعي قولها إن البطريرك لم يقصد ولا يريد تقصير ولاية الرئيس عون بل يريد ألا نقع في الفراغ أو المحظور، وحتى لا يتكرر سيناريو انتخاب الرئيس ميشال سليمان والذي سبقته أحداث 7 أيار، وتلتها تسوية الدوحة، ومن ثم تلا انتهاء ولايته فراغ لعامين ونصف، قبل أن ينتهي بتسوية داخلية وإقليمية على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.