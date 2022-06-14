وكالة أنباء شينخوا

كبير المشرعين الصينيين يؤكد أهمية سيادة القانون من أجل صين جميلة

شدد كبير المشرعين الصينيين لي تشان شو على التشريعات السليمة والعمل الرقابي السليم في مجال حماية البيئة، لتوظيف قوة سيادة القانون في ضمان بناء صين جميلة. أدلى لي، وهو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية لإنفاذ القانون استمرت أربعة أيام حتى اليوم (الاثنين) في مقاطعة هيلونغجيانغ في أقصى شمال الصين. وبقيادة لي، تفقد المشرعون عمل المقاطعة في تنفيذ قانون حماية البيئة. كما أجروا بحثا عن تشريع قانون خاص بالحفاظ على التربة السوداء. وخلال الجولة، دعا لي إلى بذل جهود لدفع تطبيق القانون لضمان التنفيذ الفعال لقرارات وخطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأشار إلى أنه يجب تحسين النظام القانوني لحماية البيئة بشكل مستمر لضمان تعزيز الفعالية الشاملة للنظام. كما دعا الحكومات المحلية والشركات الزراعية والعمال الزراعيين وجميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم الواجبة في الحفاظ على التربة السوداء، نظرا لما تمثلة من أهمية للأمن الغذائي للبلاد والأمن الإيكولوجي والتنمية المستدامة للأمة الصينية.