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Published by lebarmy12 on أربعاء, 06/15/2022 - 10:26
- Australia news LIVE: Energy market suspends trading to sure up electricity grid; Fair Work Commission raises minimum wage by 5.2 per cent; RBA predicts 7 per cent inflation by end of 2022
- أخبار استراليا مباشرة: سوق الطاقة يعلق التداول لتأكيد شبكة الكهرباء؛ لجنة العمل العادل ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.2 في المائة؛ بنك الاحتياطي الأسترالي يتوقع تضخمًا بنسبة 7 في المائة بنهاية عام 2022
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Date:
الأربعاء, يونيو 15, 2022