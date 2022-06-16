9 / 6 / 2022 دالية غانم

في وجه الصعاب: رائدات الأعمال في الجزائر

النساء الجزائريات غير ممثّلات بالقدر الكافي في قطاع الأعمال الجزائري. ومع أن الدولة أطلقت مبادرات عدة لتعزيز انخراطهن في هذا المجال، ينبغي بذل المزيد من الجهود لمحاربة المفاهيم الذكورية السائدة حول أدوار النساء في المجتمع وسلوكيات التمييز الجنسي المُمأسسة. استُقبِل المسافرون الذين هبطوا في مطار الجزائر في 8 آذار/مارس 2022 بصوت امرأةٍ ترحّب، عبر مكبّرات الصوت، بالركّاب وتتمنّى لهم "عيدًا سعيدًا بمناسبة يوم المرأة العالمي". يُحتفى بالمرأة الجزائرية سنويًا في هذا التاريخ. وخلال العام الجاري، كان للنساء حضورٌ بارز في التصريحات الحكومية والحملات الدعائية. ومرّ الأشخاص المتّجهون من المطار غربًا عبر لوحة إعلانات عملاقة عليها صورة امرأة، ترافقها جملة كُتبت باللغة الإنكليزية، ومفادها: "هي ليست امرأة. إنها مهندسة". النقاش في هذه المسألة متشعّب وينطوي على إشكاليات عدة.