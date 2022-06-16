وكالة الأناضول

أردوغان: تدابير مهمة لحماية مواطنينا من ارتفاع أسعار الطاقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتخاذ بلاده تدابير مهمة للغاية لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار مصادر الطاقة الذي أدى إلى خلل في التوازن في جميع مجالات الحياة. وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، قال أردوغان: "أدت الزيادة في أسعار جميع مصادر الطاقة من النفط إلى الغاز الطبيعي والفحم في جميع أنحاء العالم، إلى خلل في التوازن بكل المجالات، بدءا من الحياة اليومية وصولا إلى الإنتاج الصناعي". وأضاف: "اتخذنا وسنواصل اتخاذ إجراءات مهمة للغاية لحماية مواطنينا من هذه الزيادات الكبيرة (في أسعار مصادر الطاقة)". وأرفق أردوغان، التغريدة برسم بياني قال فيه: "تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المستخدمة في المنازل والري الزراعي من 18 إلى 8 بالمئة". وأشار إلى أن بلاده دعمت 82 بالمئة من الغاز المستخدم في المنازل و26 بالمئة من المستخدم في توليد الكهرباء.