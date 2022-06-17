السجن لبلاتيني وبلاتر

طالبت النيابة العامة السويسرية بعقوبة السجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للأتحاد الدولي "فيفا" على خلفية الاحتيال على"فيفا" بالحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري لصالح الفرنسي .

فلودارتشيك تغيب عن مونديال يوجين

اكدت البولندية انيتا فلودارتشيك البطلة الأولمبية 3 مرات في رمي المطرقة انها لن تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بالولايات المتحدة الأميركيةفي تموز بسبب الإصابة .

ساوثغيت "مسؤول" عن الخسارة

اقر مدرب منتخب إنكلترا غاريت ساوثغيت انه يتحمل مسؤولية اقسى خسارة لبلاده على ارضها منذ94 عاما" بعد سقوطها المذل برباعية نظيفة امام المجر في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية .

بوكيتينو لمغادرة باريس

بات المدرب الارجنتيني ماوريسو بوكيتينيو قريبا" من الرحيل عن نادي باريس سان جرمان وفق ما أفادت صحيفتا "ليكيب" و"لو باريزيان " العريقتان وان اجتماعا جصل بين محامي الطرفين من اجل تحديد كيفية انهاء عقد الارجنتيني اذ ذكرت الأولى انهما" على وشك التوصل الى اتفاق"