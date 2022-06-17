TL

بعد الترسيم ألعين على التكليف فملف ترسيم الحدود البحرية في حالة انتظار لما سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكستاين من رد العدو الإسرائيلي بعد زيارته الأراضي المحتلة الأسبوع المقبل.

على الموقف اللبناني الموحد والذي تبلغه شفهيا من رئيس الجمهورية, علما أنه وبحسب مصادر مطلعة فإن هوكستاين سيكون منهمكا بجولة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة وعليه هناك احتمال بحسب المصادر أن يتلقى لبنان الرد عبر السفيرة الأميركية في لبنان

المنار

تتحدث وزيرة الطاقة الصهيونية عن فرصة اسرائيلية كبيرة لتحقيق الحلم مستغلة الضائقة القاسية التي تمر فيها اوروبا بسبب الحرب في اوكرانيا. وتقول: “كنا نصدر الغاز الى الاردن ومصر والان سنصدره الى اوروبا، وطبعا الامر يحتاج الى كميات أكبر، وحقل كاريش سيمكن اسرائيل من الحصول على تلك الكميات” هذا ما قالته الوزيرة الصهيونية، أما بالنسبة الى لبنان فان استخراج الغاز أكثر من حاجة، انه مصير بلد يحتضر في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

nbn

في موازاة انخفاض حرارة الإستحقاق البحري الحدودي يطغى إرتفاع حرارة الإستحقاق الحكومي تكليفا قبل التأليف مع تحديد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا الخميس المقبل.

فهل يفتح هذا الأمر الباب أمام عملية تكليف سلسة من شأنها إستيلاد حكومة جديدة من دون تأخير؟ أم أن دون هذا الإستحقاق الكثير من ضرب الأخماس بالأسداس السياسة؟!.

mtv

كل شيء يغلي في لبنان. لكن الغليان الاقوى يتركز على القضايا المعيشية. ففي ظل حكومة تصريف الاعمال الامور تتراجع بسرعة.

في قطاع الكهرباء انقطاع شبه شامل للتيار الكهربائي في كل لبنان نتيجة الاعطال المكثفة والمتكررة على الشبكة العامة وفي شركة الكهرباء وفي المعامل الحرارية.

NTV

أربعة زعماء استقلوا قطار الليل السريع إلى كييف لكسر عزلة زيلنسكي ومنح أوكرانيا بطاقة عبور لعضوية الاتحاد الأوروبي سواء أكان ذلك تعميقا لهوة الحرب وتحديا للدب الروسي، أم دب الروح في جسد أوروبا المنهك؟

أما زعماء لبنان فاختاروا قطارا يسير على الفحم الحجري للوصول إلى محطة الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة.. بدلا من إعلان حال الطوارئ والانتهاء من استحقاق التكليف إلى التأليف في ظل دولة منهارة ومؤسسات معطلة وإدارات يسكنها الفراغ اللهم باستثناء إدارة المناقصات التي تقوم مقام دولة، لذلك فهي تتعرض لعملية تدمير ممنهج ولمنتقديها بالتقاعس.

OTV

في انتظار الرد على الرد اللبناني، هدأت مرحليا على جبهة الترسيم لتشتعل على جبهة التكليف، مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل في بعبدا.

وفي الايام الفاصلة، تنشط الاتصالات على غير صعيد لبلورة الموقف من تسمية رئيس الحكومة المقبل، علما أن المؤشرات الأولية تؤكد أن التكليف سيكون أسهل من التأليف، الذي يربط البعض بينه وبين الاستحقاق الرئاسي واحتمال الفراغ.

LBC

آموس هوكستاين رمى الحجر في مستنقع النقاشات اللبنانية حول خطوط الترسيم، وغادر على أمل العودة بأجوبة اسرائيلية على العرض اللبناني.

ملف الترسيم نزل إلى المرتبة الثانية في بورصة الأحداث والاهتمامات، ليقفز إلى المرتبة الأولى ملف الاستشارات النيابية الملزمة الذي حدد الخميس المقبل وسط غموض في المواقف بعدما عكفت معظم الكتل على درس الاستحقاق لأعطاء الأجوبة والتسمية، أو عدم التسمية.

الميادين

أعلن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنّ "روسيا ستحاول إقناع تركيا بعدم جدوى العملية العسكرية المحتملة في الشمال السوري"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكّدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في وقت سابق أنّ "العملية العسكرية التركية الجديدة في سوريا، لن تساعد في تحقيق الاستقرار".

الجزيرة

أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن "المنظمة الدولية تعمل بتعاون وثيق مع السلطات التركية لإنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود"، لافتا إلى الدور التركي "الهام في تنسيق الاتصالات بين موسكو وكييف لحل الأزمة بينهما".

العربية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منتجي بتروكيماويات إيرانيين وشركات واجهة في الصين والإمارات"، مشيرًا إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت مخلصة وثابتة في اتباع مسار دبلوماسي هادف لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي".