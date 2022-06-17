لبنان الحر

ذكر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، خلال اقانمته حفلا تكريميا لموظفي الوزارة، الذين عملوا على تنظيم العملية الانتخابية للبنانيين المنتشرين في الخارج، إلى أن "التنظيم والحرص وتكامل الأدوار بين الفريق العامل أثناء عملية الاقتراع، أوصلت إلى تنفيذ عملية انتخابية ناجحة يتشرف بها لبنان، هذا النجاح الذي كان موضع تقدير وإشادة من قبل سفراء الدول العربية والأجنبية".

صوت لبنان

أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن "أهمية الأمن السيبراني تزايدت خلال السنوات الماضية بالوتيرة نفسها التي تطورت فيها التكنولوجيا"، لافتاً إلى أن "الأمن المادي يمكن القيام به من خلال تدابير معروفة مثل تأمين البوابات إلى منشأة معينة، أما الأمن السيبراني فهو أكثر تعقيدًا ولا يزال في مرحلة النضوج، حيث تكون البوابات افتراضية، إذ كلما تم تحصينها يبتكر المتسللون أدواتهم وطرقهم لخرق الدفاعات".

radio orient

اعتبر النائب فؤاد مخزومي أنه "‏تطرقنا خلال اللقاء مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى ملف ترسيم الحدود البحرية، خصوصا أن استخراج الغاز والنفط ضرورة لإنعاش الاقتصاد والخلاص من أزماتنا، وشددنا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتستكمل المباحثات مع صندوق النقد الدولي وتضع خطة عمل للنهوض بلبنان واقتصاده"

اذاعة النور

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، إلى أنّ "الحكومة مُطالبة في أسرع وقت ممكن، إن كانت حكومة تصريف أعمال أم حكومة عتيدة، بوضع إجراءاتٍ عمليّة للإنتقال إلى المرحلة التي يمكن أن نسمّيها أنها إحتواء الأزمة، على أمل أن ننتقل إلى معالجة جذرية لهذه الأزمة، وإلّا البلد من وضع سيءٍ إلى وضعٍ أكثر سوءً مما يعقّد أدوات الحلّ والمعالجة".

صوت المدى

ذكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، خلال افتتاح مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في مرفأ بيروت، أنّ مرفأ بيروت "يشكل بعضا من ذاكرة المدينة التي أتعبتها الأهوال منذ الحرب الأهلية، مرورا بحروب العدو الإسرائيلي، وصولا الى الانفجار الكارثي الذي شوه وجه المدينة وكل الوطن".