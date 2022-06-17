أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، أن لدى بلاده معلومات عن مسؤولين إسرائيليين أكثر مما لدى أجهزة تل أبيب الأمنية عنهم، وإن بلاده نجحت في مقاومة العقوبات ومقاومة الحصار الاقتصادي، وأنها تجاوزت إسرائيل: "نحلق في سماء إسرائيل ونلتقط صورا جوية، ونتابع لمسافة 700 إلى 800 كيلومتر، قبل أن نعود، وذلك باستخدام أنظمة مضادة للرادار".

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيميائيات الإيرانيين، وشركات في الصين والإمارات يشتبه في تحايلها على عقوبات أخرى.وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هؤلاء متهمون بدعم شركتي Triliance Petrochemical وPetrochemical Commercial Company الإيرانيتين وهما "كيانان يلعبان دورا رئيسيا في التفاوض على بيع المنتجات البتروكيميائية الإيرانية في الخارج".وقالت أن "هذه الشبكة تساعد في القيام بالتعاملات الدولية والإفلات من العقوبات من خلال دعم بيع البتروكيميائيات الإيرانية للعملاء في جمهورية الصين الشعبية وبقية دول شرق آسيا".

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال مواطن كان على صلة بالفرنسيين الاثنين المعتقلين بتهمة التجسس.وهو أحد العناصر المرتبطة بالتيار اليساري الماركسي المسؤول عن إثارة الفتنة والاضطرابات في التجمعات العمالية بينما كان على وشك الفرار من البلاد، مشيرة إلى أن الشخص المعتقل قام بتنسيق خطوات الجاسوسين خلال لقاء جمعه بهما قبل عيد العمال.

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزيري دفاع تركيا واليونان بحثا خلال لقائهما على هامش اجتماع الناتو "أهمية استمرار الحوار لتخفيف التوتر" بين بلديهما، بعد موجة جديدة من التصعيد.و"ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، للتركيز على أجندة إيجابية والتعاون الثنائي والإقليمي".

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن 16 صحافيا تركيا أودعوا السجن، اليوم الخميس بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" في دياربكر بجنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.

أعلن الجيش الفرنسي أن 40 متطرفا إسلاميا قتلوا بغارة طائرة فرنسية مسيرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كانوا يتحركون على دراجات نارية قرب حدود النيجر مع بوركينا فاسو.ووصف الجيش الغارة في بيان بأنها "نجاح تكتيكي جديد" لجهود مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقية، ضمن ما يطلق عليها "عملية برخان".

كشف قائد قوات الدفاع البيولوجي الروسية، إيغور كيريلوف، أن تفشي "حمى الضنك" في كوبا في السبعينيات كان "متعمدا"، وعبر "البعوض الزاعج" وهو نفس المرض الذي أجريت عليه البحوث بأوكرانيا.وحقيقة استخدام البعوض الزاعج كسلاح بيولوجي ناقل للعدوى، تم إثباتها في دعوى جماعية تقدم بها مواطنون كوبيون ضد حكومة الولايات المتحدة للنظر فيها من قبل الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية" وهو نفس النوع الذي تعاملت معه الإدارة العسكرية الأمريكية في أبحاثها في أوكرانيا.