شدد البيان الختامي لمفاوضات "أستانا" حول سوريا والمنعقدة بعاصمة كازاخستان نور سلطان، على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة,وأشار البيان إلى أن الأطراف المشاركة وتمثلها وفود من روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة السورية تدين "الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها".وشددت الأطراف "على الحاجة إلى مزيد من التعاون من أجل القضاء نهائيا على المنظمات الإرهابية المتمثلة بـ(داعش) و(جبهة النصرة) المعترف بهما على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي"

قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاجتماع التاسع عشر لصيغة "أستانا" الخاصة بالتسوية السورية، قد يعقد في الخريف , وتطرق لافرنتييف، إلى لقاء رؤساء الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا)، والقمة التي تم تأجيلها لفترة طويلة بسبب وباء فيروس كورونا، والتي من المقرر عقدها في إيران، وقال إن العمل جار لتنسيق الموضوع. ونوه بأن الوضع الوبائي في إيران بات يسمح بعقد اللقاء، لكن كل شيء سيرتبط بجدول أعمال الرؤساء.ولفت الى أن موسكو ليس لديها خطط لقتال القوات التركية على خلفية العملية العسكرية التي تخطط لها أنقرة في شمال سوريا.و إنه لا توجد وحدات قتالية روسية هناك.

اعتبر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الحديث عن خطط تركية لإعادة مليون لاجئ سوري "قول حق يراد به باطل"،وقال المقداد : "هم يريدون إنشاء منطقة آمنة، يريدون إنشاء مستوطنات على حساب الأرض والشعب السوري، ويريدون إحلال سكان مكان سكان آخرين، يعني فليحلوا مشكلتهم هم من خلال التعامل مع الميليشيات التي استأجروها للانقضاض على منجزات الشعب السوري، وارتكاب الاعتداءات على السيادة السورية، وإحلال مواطنين آخرين".

تصدى الجيش السوري لهجوم عنيف تشنه الجماعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب، شمال البلاد،وقالت وكالة سبوتنيك.لقد "استخدم الجيش السوري سلاحا المدفعية والصواريخ لوقف اندفاع المسلحين باتجاه مواقعه، ولضرب خطوط إمدادهم الخلفية من مدينة سرمين وريفها".وأكد مصدر ميداني لوكالة أن "وحدات الجيش السوري تمكنت من القضاء على 5 مسلحين وإصابة أكثر من 20 آخرين في ضربة استهدفت إحدى المجموعات التي حاولت الهجوم باتجاه أحد مواقع الجيش السوري بمحيط سراقب".

ألقت السلطات السورية القبض على مسلح أطلق النار من سيارته على حاجز للجيش في مدينة قدسيا بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل ضابط، في حادثة لم تشهدها العاصمة منذ سنوات.أن أفراد "الأجهزة المختصة تمكنوا خلال فترة قصيرة من إيقاف السيارة وإلقاء القبض على سائقها المسلح مطلق النار".

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي اعتقال قيادي بارز في التنظيم خلال عملية في سوريا "ريف جرابلس".وأوضح البيان أنه "تم تقييم القيادي المعتقل على أنه خبير في صناعة المتفجرات، وأنه أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا"، دون أن يكشف اسمه.

أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد وفدا من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقالت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد للوفد أن وزارته ستباشر فورا بتنفيذ تعليمات رئيس الدولة.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو سترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وبالذات سوريا الصديقة لنا.

أكد أحمد الصافي ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، أن من يتوقع انتهاء الفتنة واهم،ونحتاج إلى البصيرة في هذا الموضوع". في إشارة إلى الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد.وأشار الصافي إلى أن "العراق مر بفترة صعبة جدا قبل فتوى الجهاد الكفائي (تأسيس الحشد). إن قرار فتوى الجهاد الكفائي كان قرارا تاريخيا ووطنيا ودينيا، وتوقيته كان موفقا".

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية، ومن الانتخابات، في المرحلة المقبلة، حتى لا يشترك مع الفاسدين. والذين "نهبوا العراق".

قالت حركة "كتائب حزب الله" العراقية إن "عدوان تركيا على العراق لن يتوقف إلا بمعادلة ردع تقوض مصالحها" فيه، وتفرض عليها إعادة النظر في سياساتها.و قالت الحركة إن "العدوان التركي المتواصل على العراق لا يعد خرقا للسيادة فحسب بل هو إهانة للشعب العراقي، ولمن يدعي أنه يمثل الحكومة".واتهمت الحركة الحكومة بأنها "لا تتقن سوى الصمت تجاه الاعتداءات".

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن أخطر تهديد يواجه العالم اليوم هو المنافسة بين القوى الكبرى، لأن الصراع بينها يجعل العالم كله طرفا فيها.وأوضح أبو الغيط أن هذا الصراع يحول دون الاستجابة للتحديات التي تواجه البشرية، داعيا إلى ضرورة البحث عن توازن جديد لإنقاذ العالم من فخ تكرار التاريخ.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بعزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.بعد الحكم الصادر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، حيث طالب القرار وزير العدل بتنفيذه.

اصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، 12 مرسوما ساميا من بينها مرسوم خاص بإعادة تشكيل مجلس الوزراء المؤلف من 26 وزيرا.

أطلق اسم الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة المملكة في واشنطن، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من زيارة بايدن إلى الرياض,وقال فيل مندلسون رئيس البلدية التي صوّت مجلسها بالإجماع لصالح الاسم الجديد، إن اللافتة ستكون بمثابة "تذكير دائم ونصب تذكاري حتى لا تزول ذكرى جمال خاشقجي". وشجبت سارة ليا ويتسون المسؤولة في "الديمقراطية الآن للعالم العربي" وهي منظمة حقوقية أسسها خاشقجي، موقف الرئيس الديمقراطي جو بايدن واعتبرته "استسلاما مخزيا".و"نريد تذكير من يختبئون خلف هذه الأبواب (السفارة السعودية) بأنه في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من الآن فصاعدا سيكون هذا شارع جمال خاشقجي"، وأردفت قولها: "سنحمّلهم مسؤولية اغتيال صديقنا... الذي تجرأ على تحدي طغيان محمد بن سلمان".

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عبر برنامج "ميدي شو"، إن الإضراب ليس غاية في حدّ ذاته بل هو وسيلة.والدليل على ذلك حتى في الساعات الأخيرة كنا حاضرين للحوار مع الحكومة", "إذا أردتم التفاوض تفضلوا.. غير ذلك لن نتراجع".

أكدت المحكمة الجنائية الدولية مقتل محمود مصطفى بوسيف الورفلي القائد العسكري الليبي في قوات المشير خليفة حفتر الذي كانت أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.وأعلنت المحكمة أنها أوقفت الملاحقات بحقه، وقالت في بيان إن الغرفة التمهيدية "اعتبرت أن وفاة الورفلي ثَبُتت وقررت بوجوب إغلاق الملاحقات الجارية بحقه"، دون أن تورد أي تفاصيل حول ظروف مقتله.

قتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، خلال احتجاجات جديدة مطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل المحتجين. واتهمت "لجنة أطباء السودان المركزية",قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن ثلث سكان السودان "يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي". اي "نحو 15 مليون شخص، وأن "3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد، منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد".