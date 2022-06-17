روسيا اليوم

زاخاروفا: جولة لافروف إلى الدول العربية كانت مثمرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن جولة الوزير سيرغي لافروف الأخيرة إلى عدد من الدول العربية كانت مثمرة، وأن الغرب فشل في عزل روسيا رغم كل مزاعمه.

وفي لقاء مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" جرى على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أشارت زاخاروفا كذلك إلى أن العقوبات الغربية على روسيا أثبتت فشلها، مؤكدة أن أكثر من 100 دولة تشارك في منتدى سان بطرسبورغ، بينها وفود أوروبية وأمريكية حضرت رغم القيود التي فرضتها العواصم الغربية.

وتابعت زاخاروفا أن المنتدى لا يعقد للمرة الأولى، وإنما يحتفل باليوبيل الـ 25 على إنشائه، ويمضي عاما وراء عام لتحقيق هدفه السنوي في تقديم إمكانيات الاقتصاد الروسي بشكل عام، وعرض إمكانيات الأقاليم الروسية للمستثمرين والمسؤولين والخبراء المحترفين، ممن يأتون إلى هنا سنويا للتعرف على روسيا الشاسعة بأقاليمها وإمكانياتها وشركاتها من جوانب وزوايا مختلفة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المنتدى يضم لقاءات على المستوى السياسي، على الرغم من طبيعته الاقتصادية، فوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لديه جدول أعمال مزدحم على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد ونواب رؤساء الوزراء.