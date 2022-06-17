الوكالة الوطنية للاعلام

المحكمة الدولية: الحكم بالاجماع على مرعي وعنيسي بالسجن المؤبد

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن "غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة") حكمت بالإجماع على حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي بالسجن المؤبد في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي

وأشار البيان الى أنه "في حكم تحديد العقوبة الذي صدر اليوم، أعلنت غرفة الاستئناف بالإجماع أن الجرائم التي أُدينَ بها السيدان مرعي وعنيسي بالغة الخطورة وأن ظروفًا مشددة أوردها الادعاء في قرار الاتهام أُثبتَت على نحو لا يشوبه شك معقول. وفي ضوء كل الوقائع والظروف الخاصة بالقضية، فرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على السيدين مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته".

وكالة الأناضول

بروكسل.. وزير الدفاع التركي يعقد لقاءات ثنائية بمقر الناتو.

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لقاءات ثنائية في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر مراسل الأناضول أن أكار حضر جلسة حول "الدفاع والردع" عقدت ضمن إطار اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وعقب الجلسة أجرى أكار لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس.

وعلم المراسل أن اللقاء شدد على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لحل المشاكل القائمة والتركيز على الأجندة الإيجابية، والمساهمة في علاقات حسن الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية استمرار الحوار لتخفيف التوتر بين البلدين.

كما التقى أكار نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وتبادلا وجهات النظر حول الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاع.

ولاحقا عقد أكار لقاءات ثنائية أخرى مع كل من نظرائه الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس، واللاتفي أرتيس بابريكس، والألباني نيكو بيليشي.

وتبادل أكار مع نظرائه وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.