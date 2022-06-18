لبنان الحر

كشف النائب آلان عون، أنّ تكتل "لبنان القوي" لم يحسم قراره بعد فيما يخص الاتفاق على تسمية رئيس حكومة في الإستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، وأشار إلى أنّ الوقت لا يزال متاحاً لمزيد من المباحثات بين أعضاء التكتّل قبل موعد الإستشارات.

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون في مكتبه في السوديكو، النائب فؤاد مخزومي حيث تباحثا في كيفية الوصول الى توحيد صفوف المعارضة الذي هو السبيل الوحيد لانقاذ الوطن.

radio orient

التقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وفداً روسياً رفيع المستوى ضم كلاً من سفير دولة روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ومساعد وزير خارجية حكومة موسكو المحلية إيغور طقاش والوفد المرافق له، حيث تم عرض التحديات التي تواجه مدينة بيروت، والبحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي بيروت وموسكو

اذاعة النور

اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة جبشيت أن "اللبنانيين يترقبون بحذر كبير النتائج التي ستسفر عنها تدخلات المبعوث الأميركي في ملف الحدود البحرية للبنان".

صوت المدى

عرض الرئيس ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني الأوضاع الأمنية في البلاد والاجراءات التي يتخذها الجيش للمحافظة على الاستقرار العام كما تطرق البحث الى أوضاع العسكريين وحاجاتهم ونتائج زيارة الوسيط الاميركي