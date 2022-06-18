عقب الكشف عن موعد جلسة لمجلس التنظيم والبناء في منطقة القدس في 18 يوليو (تموز) المقبل للبحث في مناقشات الاعتراضات على أضخم خطة بناء استيطاني في منطقة القدس، توجهت الإدارة الأميركية إلى الحكومة الإسرائيلئية بالاحتجاج، وطلبت تأجيل البحث إلى موعد آخر يكون بعيداً جداً عن موعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

- في غضون أقل من 24 ساعة قتلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين ادعت أنهم نصبوا لها كمياً، وأصابت العشرات بالرصاص الحي والمطاطي، خلال قمع مسيرات شعبية سلمية. وبرز دور المستوطنين بشكل كبير في هذا الموقع إذا اعتدوا على عدة بلدات فلسطينية وتسببوا في إصابة مزارع مسن أرضه وطفل لم يتجاوز الشهرين.

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بالعبرية أنه نفذ عملية في منطقة جنين بحثاً عن أسلحة في مكانين مختلفين وجاء في البيان أن الجنود تعرضوا لإطلاق النار عند وصولهم الى الموقع الأول وفتحوا النار بدورهم ثم رصدوا سيارة مشبوهة على جانب الطريق عندما كانو في طريقهم إلى الموقع الثاني.