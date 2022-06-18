وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريت باتيل على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي تلاحقه واشنطن بتهمة نشر كميات كبيرة من الوثائق السرية المسربة بينما سارع موقع ويكيليكس الى اعتبار ذلك يوما مظلماً لحرية الصحافة وللديموقراطية البريطانية معلناً أن أسانج سيستأنف القرار.

أوضح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من قبرص أن بلاده تفضل النهج الديبلوماسي على السجال اللفظي مع تركيا في شأن نزاعاتهما القديمة حول المجال الجوي والحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في بحر إيجه. ويدور خلاف بين أثينا ونيقوسيا من جهة, وأنقرة من جهة أخرى في شأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز في الأجزاء المتنازع عليها من بحر إيجه في الشرق الأوسط, وتتهم اليونان تركيا بإرسال طائرات مقاتلة للتحليق فوق جزر يونانية. وأدلى ميسوتاكيس بهذه التصريحات خلال زيارة الى جمهورية قبرص، حليفته المقربة التي لا تربطها علاقات ديبلوماسية بأنقرة منذ أن غزا الجيش التركي شمال الجزيرة العام 1974 رداً على محاولة انقلاب طالب منفذوها بضم الجزيرة الى اليونان.