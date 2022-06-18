في زيارة تاريخية تؤكد فتح صفحة ديبلوماسية وسياسية جديدة بين الرياض وأنقرة يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء المقبل الى تركيا فيما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان نبأ الزيارة الرسمية بعد صلاة الجمعة موضحاً أن اللقاء بينهما سيحصل في المجمع الرئاسي في أنقرة كما ذكر أنهما سيناقشان تعزيز العلاقات التركية السعودية إلى درجة أعلى بكثير.

فاجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلفاءه وخصومه مرة وأعضاء كتلته مرتين ففي المرة الأولى طلب الصدر من نوابه تجهيز استقالاتهم من عضوية البرلمان العراقي ووضعها تحت تصرفه وذهبت كل الآراء والتحليلات من قبل الخصوم في "الإطار التنسيقي" الشيعي والحلفاء في "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني" الى أن هذه إحدى أوراق الضغط التي قرر الصدر ممارستها ضد خصومه بعد منحه إياهم أكثر من مهلة لتشكيل الحكومة من دونه.