الأخبار – هيام القصيفي

قالت أنه رغم أن العهد الحالي ينتهي بعد أربعة أشهر وأسبوعين، إلا أن الكلام السياسي لا يزال مطروحاً في الوسط السياسي ولدى مراجع دينية وسياسية حول ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هذا الكلام الذي طرح قبل أشهر وعاد إلى التداول في الأيام الأخيرة ينطلق من مجموعة ضرورات، لكنه يطرح في المقابل جملة عوائق. ولفتت إلى أنه في الضرورات تذكير بأن كل كلام يتعلق بالحكومة أو بالمجلس النيابي أو بالحياة المعيشية أو الكهرباء أو الترسيم، يبدأ بعبارة الفراغ الرئاسي. في الشارع كما في المحافل السياسية لا كلام يعلو فوق احتمال الفراغ الرئاسي الذي تكرر ثلاث مرات حتى الآن، ولا يزال متقدماً على ما عداه. وإلا ما معنى أن يكون الكباش السياسي حاداً حول حكومة أشبه بالانتقالية سيكون عمرها أربعة أشهر وتقدم استقالتها فور انتخاب الرئيس الجديد، وما معنى التلويح المسبق باحتمال تأخر الانتخابات على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال، أو المطالبة بحصص وحقائب في حكومة ستتولى إدارة الوضع الداخلي لأشهر قليلة. عدا عن النقاش الذي فتحه الرئيس ميشال عون حول الاحتمالات المطروحة لما بعد انتهاء ولايته، وعما إذا كان سيغادر القصر الجمهوري فعلاً، إذا بقيت حكومة تصريف الأعمال.

اللواء – عمار نعمة

أوضح أنه منذ مغادرة المبعوث الأميركي آموس هوكستين الأراضي اللبنانية بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين، والأسئلة تُطرح غزيرة حول مفاوضاته مع لبنان الذي خرج هذه المرة بموقف مُوحد في القضية وإن ما زالت التساؤلات قائمة حول سبب عدم تعديل رئيس الجمهورية ميشال عون للمرسوم 6433، علماً بأن البعض ردد بأن عون أبلغ المبعوث الأميركي بأن لا تنقيب إسرائيلياً في حقل "كاريش" من دون تنقيب لبنانيّ بالتوازي. ويرتقب لبنان عودة المبعوث الأميركي، الذي جاء مستمعاً وسيعود ليُبلغ المسؤولين بماهية الرد الاسرائيلي على الملاحظات اللبنانية التي تمحورت حول الخط 23 وتمسك لبنان بحقل "قانا". وتساءل عن سبب اعتماد لبنان على وسيط أميركي "منحاز" بالطبيعة الى المطالب الإسرائيلية، وعدم رفع لبنان الأمر إلى التحكيم الدولي، فنقل عن الخبير في القانون الدولي والأستاذ الجامعي علي فضل الله قوله إن لبنان في حالة عداء مع إسرائيل وسيعني التحكيم الدولي الجلوس مع العدو حول طاولة واحدة ليصبح الإدعاء والدفاع وجهاً لوجه. وإن الإطارين المتاحين هنا على الصعيد القضائي الدولي هما إما غرف التحكيم وإما محكمة العدل الدولية حيث سيتعين على لبنان رفع دعوى ويُشترط هنا موافقة الدولة المُدعى عليها.

نداء الوطن – كارين عبد النور

قالت: العدد الفعلي لإصابات التهاب الكبد الفيروسي - أ (اليرقان) في تزايد مستمر. التحذيرات تتصاعد من احتمال ازدياد غير مسبوق في أعداد الإصابات والتي يعود أحد مسبّباتها إلى تلوّث المياه الجوفية. وبما أن الشيء بالشيء يُذكر، ها هو ناقوس الخطر يُدقّ مجدداً في ما يتعلّق بأزمة النفايات بعد إقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي توجّهات استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان، أبرزها "تطوير المطامر الصحية القائمة حالياً واستحداث مطامر صحية حديثة".