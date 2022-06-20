اللواء/ أحمد زين الدين

ينتظر أن تحصل الخميس المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 أيار الفائت، والتي قد لا يتعدى عمرها أربعة أشهر، إذا سارت أمور تشكيلها بسلاسة وسريعاً، لأن ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي عند منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل، ومن بعدها تتحول تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال، ريثما يكلف الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس عون من يتم تكليفه لتشكيل الحكومة، إذا تم انتخاب رئيس جديد خلال مهلة الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي . وتساءل هل ستسير الأمور على ما يرام دستورياً، وقد لاحظ أن الحكومات في لبنان بعد اتفاق الطائف استغرق تشكيل كل منها من يومين إلى سنة الا خمسين يوم.

الجمهورية/ أنطوان فرح

أوضح ان صندوق النقد الدولي يسعى إلى الاقتراب أكثر من الأزمة اللبنانية من خلال إرسال مندوب دائم مقيم في بيروت. لكن الوضعية الجديدة لن تغيّر الكثير، وهذا الأمر أثبتته التجارب السابقة، إذ لم يساهم وجود مسؤول مقيم للبنك الدولي في بيروت في تغيير أسلوب التعاطي المزري مع الأزمات. ولطالما شكا مندوبو البنك الدولي من طريقة تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الملفات التي كانت تُطرح أمامهم. ولا بدّ من التذكير مجدداً، ولو من باب التكرار المُمل، بما كان يقوله المسؤول السابق للبنك الدولي في بيروت فريد بلحاج، والذي كان يروي انّه كلما عرض لمشكلة أمام المسؤولين اللبنانيين وحذّرهم من نتائجها، كان جواب المسؤولين متشابهاً: نحن في لبنان حالة خاصة لا تنطبق علينا المفاهيم التي تُطبّق في دول أخرى... وكان بلحاج يقول انّ بعض المسؤولين يعتقد انّ لبنان خارج جاذبية الارض، وهنا جوهر كل الأزمات.

الديار/ هيام عيد

قال إن بانتظار الردّ على ما حمله من بيروت الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموش هوكشتاين، تنشغل الساحة الداخلية بالمشهد الحكومي "المتعثر" حتى الساعة، بالخلافات والتباينات حول المرحلة الأولى منه، والمتمثلة بمحطة الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل. وتميّز أوساط سياسية مطلعة بين استحقاقي الترسيم والحكومة، وإن كانت تتحدث عن ترابطٍ ولو بشكلٍ غير مباشر بين مجمل الملفات الداخلية، والتي تتشابك فيها الأزمات المالية والإقتصادية مع العناوين السياسية، إذ أن ملف الترسيم يتداخل بجانبٍ منه مع ملف الطاقة وتنفيذ الإتفاق، الذي بموجبه سيحصل لبنان على الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا، من أجل زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي خلال الصيف على الأقل. ونقل عن هذه الاوساط السياسية أن المسار الذي سيسلكه ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لن يتّضح قبل أسبوعين على الأقل، فإن مسار تأليف الحكومة العتيدة، ما زال غامضاً أيضاً، بسبب واقع الإنقسام في المقاربات لدى القوى السياسية والحزبية لهذا الإستحقاق، على الرغم من أن المهمة المنوطة بها، لن تكون أكثر من إدارة الواقع الحالي حتى حلول موعد بدء الإستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

لفت إلى أن المخاوف التي تركها الاجتماع "اليتيم" مع الدائنين الدوليين الأجانب أوائل الشهر الماضي لجهة عجز لبنان عن إعادة الجدولة على قواعد واضحة، بدأت تترجم تصعيداً قانونياً. إذ علم أن الصناديق والشركات العالمية التي تحمل ما يقارب 20 مليار دولار من سندات "اليوربوندز". وكّلت شركة محاماة دولية لمقاضاة الدولة وحفظ حقها، ومن المتوقع أن تعمد إلى إلقاء الحجز على ذهب لبنان الموجود في الولايات المتحدة الاميركية، الذي يشكل ثلث الاحتياطي الذهبي بقيمة تناهز 5.6 مليارات دولار.